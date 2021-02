DS Automobiles lancia una promo interessante in Spagna

DS Automobiles ha annunciato nelle scorse ore in Spagna un’interessante promozione che riguarda alcune unità limitate di due modelli appartenenti alla sua innovativa gamma di SUV: DS 3 Crossback e DS 7 Crossback.

Tramite e-DS Ventas Privadas e fino al 30 aprile od esaurimento scorte, sarà possibile mettersi al volante di una di queste auto premium tramite la modalità di noleggio all inclusive per privati. Il contratto comprende il noleggio del veicolo, la sua immatricolazione, la tassa di immatricolazione, la manutenzione, le riparazioni presso la rate ufficiale di concessionarie di DS Automobiles, assistenza statale h24, assicurazione Kasko senza franchigia e gestione di multe e bollo.

DS Automobiles: la casa francese annuncia una nuova promozione dedicata ai clienti spagnoli

La casa automobilistica francese propone 15 unità della DS 3 Crossback con motore benzina PureTech 130 e cambio automatico, tutte in Blanco Banquise con tetto nero. Si tratta più nello specifico dell’allestimento Performance Line+ che prevede una dotazione davvero completa.

In particolare, troviamo a bordo sistema di infotainment DS Connect NAV con navigatore, fari DS Matrix LED Vision, accesso senza mani, sensori di parcheggio, Lane Keeping Assist e funzioni di assistenza alla guida come il DS Sensorial Drive. La DS 3 Crossback è disponibile ad un prezzo di partenza di 220 euro al mese per 36 mesi o 30.000 km.

Per quanto riguarda la DS 7 Crossback, sono disponibili 40 esemplari da 360 euro al mese equipaggiati con il motore benzina PureTech 180 Automatic e con carrozzeria rivestita sempre in Blanco Banquise.

In questo caso parliamo dell’allestimento Performance Line+ che prevede sistema DS Connect NAV, cerchi Beijing da 19”, sedili regolabili elettricamente, base di ricarica wireless per smartphone compatibili, sensori di parcheggio con telecamera, barre al tetto, fari DS Active LED Vision e portellone con apertura elettrica.

