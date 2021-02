Motor Valley Fest: la terza edizione sarà un evento ibrido

La terza edizione del Motor Valley Fest, il festival della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna, si terrà dall’1 al 4 luglio 2021. Ricordiamo che l’edizione 2020 si è svolta completamente in digitale a causa delle restrizioni legate al coronavirus. L’evento di quest’anno invece sarà molto particolare in quanto si svolgeranno attività fisiche (fra cui quelle in pista) e altre in formato digitale, dunque sarà un appuntamento ibrido.

Tutti gli appassionati potranno avere la possibilità di vedere da vicino supercar e moto realizzate in Italia e in particolare quelle progettate nella Motor Valley dell’Emilia-Romagna grazie a marchi come Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani e Ducati.

Motor Valley Fest: l’edizione 2021 si svolgerà sia fisicamente che in digitale

Per la prima volta scenderanno in pista anche tutti gli autodromi regionali dove si svolgeranno una serie di eventi come ad esempio l’Autodromo di Modena, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari e il Misano World Circuit Marco Simoncelli.

La terza edizione del Motor Valley Fest prevede una campagna promozionale del territorio italiano e in particolare del settore automobilistico grazie ad alcuni accordi fatti con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Ice Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle aziende italiane.

Modena sarà il punto principale delle esposizioni e degli eventi del Motor Valley Fest 2021. Proprio come l’edizione dell’anno scorso, verranno effettuati vari talk e sarà allestita un’area di networking dedicata alle startup e al mondo universitario che riguarda sempre il settore automotive.

