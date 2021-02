Dodge Challenger SRT Demon sfida una Corvette L88 del 1969 | Video

Anche se nate a distanza di mezzo secolo, la Chevrolet Corvette L88 e la Dodge Challenger SRT Demon condividono una cosa molto importante: entrambe le auto sono state costruite per correre. La muscle car di Mopar è considerata una delle auto più temibili nel quarto di miglio mentre la Corvette era una vettura adatta particolarmente alla pista.

Da un lato abbiamo la Challenger SRT Demon da oltre 850 CV che è stata prodotta in soli 3300 esemplari (3000 per gli Stati Uniti e 300 per il Canada) e soltanto nel 2018 e dall’altro una Corvette C3 L88 prodotta in sole 216 unità tra il 1967 e il 1969. In fondo all’articolo trovate una drag race condotta proprio fra queste due vetture e pubblicata su YouTube da Cars And Zebras.

Dodge Challenger SRT Demon: la regina delle muscle car gareggia contro una Corvette L88 del ’69

La versione L88 della Corvette C3 ha eliminato diverse caratteristiche del modello di serie come aria condizionata, radio e servosterzo con l’obiettivo di ridurre quanto più possibile il peso, pur avendo sospensioni e impianto frenante aggiornati. Questi sono stati una scelta quasi obbligatoria per un’auto che è stata concepita per correre in pista. Infatti, molti esemplari hanno corso su circuiti famosi fra cui la Le Mans.

La L88 presente nella clip nasconde sotto il cofano un motore Chevrolet da 7 litri in grado di sviluppare di serie una potenza di 441 CV. Tuttavia, l’esemplare in questione è capace di produrre oltre 550 CV in quanto la cilindrata è stata portata a 7.2 litri. Accanto al V8 è presente un cambio automatico a 3 velocità rispetto a quello manuale a 4 rapporti.

Ad oggi, le L88 sono fra le Corvette più ricercate in America e spesso riescono a portarsi a casa delle aste con numeri a sette cifre. Non ci resta che lasciarvi con la drag race fra la Dodge Challenger SRT Demon e la speciale Corvette per scoprire il vincitore!

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI