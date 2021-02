Ferrari Purosangue in render con lo stile della Roma

Prima della sua morte, Sergio Marchionne ha annunciato durante il Capital Markets Day del 2018 che un SUV Ferrari sarebbe arrivato presto. Il nome ufficiale del modello, Ferrari Purosangue, è stato confermato lo stesso anno. Inizialmente, il SUV avrebbe dovuto essere rivelato nel 2020 come model year 2021 secondo Marchionne.

Il suo successore, Louis Camilleri, ha poi ammesso che la casa automobilistica modenese non avrebbe mantenuto la promessa. Nelle ultime settimane abbiamo visto diversi prototipi completamente camuffati del Purosangue mentre giravano per strada utilizzato corpi modificati della GTC4Lusso e del Maserati Levante.

Ferrari Purosangue: un artista ha immaginato il design finale del SUV con lo stile della Roma

In base alle ultime news trapelate in rete, il lancio ufficiale del primo SUV di Maranello è atteso nel corso del prossimo anno come modello 2023. Come potete ben immaginare, i diversi artisti del render si sono cimentati per immaginare come potrebbe essere il design finale del Ferrari Purosangue.

Oltre al progetto visto qualche giorno fa, in questo articolo ve ne proponiamo uno realizzato da Kleber Silva, un noto designer brasiliano. Questo progetto si presenta essenzialmente come una Ferrari Roma con cinque porte (incluso il portellone) e un assetto rialzato.

Le maniglie a vista presenti sulle portiere posteriori potrebbero essere una caratteristica poco adatta in quanto Ferrari potrebbe utilizzare delle maniglie nascoste per rendere più presentabile il SUV. Subito dopo aver preso il comando della casa automobilistica italiana, Camilleri ha chiarito che vogliono rendere il veicolo perfetto e che hanno bisogno solo di un po’ più di tempo.

Una volta presentato ufficialmente, il Ferrari Purosangue avrà a che fare con diversi avversari nel segmento delle alte prestazioni e dell’ultra lusso come ad esempio il Lamborghini Urus, il Rolls-Royce Cullinan, il Bentley Bentayga e il Mercedes-AMG G 63.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI