Ferrari Purosangue: l’ultimo prototipo è stato avvistato in Svezia

Fino ad ora Ferrari era riuscita ad evitare il segmento dei SUV ma, visto che parliamo di quello attualmente più attivo e remunerativo nel settore automobilistico, lancerà presto un modello con il nome di Ferrari Purosangue.

Il primo SUV del cavallino rampante è attualmente in fase di test su strada, anche se sotto forma di un prototipo completamente camuffato, utilizzando un corpo modificato del Maserati Levante. L’ultima auto di prova è stata avvistata in Svezia, presumibilmente durante una fase di test alle basse temperature.

Ferrari Purosangue: un prototipo completamente camuffato è stato visto in Svezia

Grazie ai vari scatti “rubati” possiamo vedere che il veicolo presenta un frontale leggermente più lungo, una griglia montata più in basso e dei montanti anteriori inclinati. Effettuando un semplice zoom su una delle immagini scattate dai fotografi spia, emerge che il cruscotto non sembra avere nulla in comune con il Levante.

Sempre grazie alle foto spia notiamo che le prese d’aria hanno un design arrotondato, l’orologio analogico non si trova più in alto e non sembra esserci alcun display del sistema di infotainment, il che significa che probabilmente è stato posizionato un po’ più in basso oppure è stato nascosto e fuoriesce con la semplice pressione di un pulsante.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, il Ferrari Purosangue dovrebbe arrivare sul mercato come successore indiretto della GTC4Lusso che non viene più prodotta dallo scorso anno. La potenza dovrebbe provenire da un motore V8 biturbo da 3.9 litri, forse aggiornato per erogare circa 650 CV di potenza (40 CV in più della versione T).

Poiché il SUV verrà proposto nel corso di questo decennio, presumiamo che la casa automobilistica modenese porti sul mercato una versione elettrificata con un V6 ibrido sotto il cofano. Al momento non sappiamo se si tratterà di un propulsore mild-hybrid o plug-in hybrid.

