Regno Unito: il 63% degli acquirenti di auto preferisce comprare online

Circa due acquirenti di auto su tre nel Regno Unito affermano di essere interessati all’acquisto della loro prossima auto direttamente online. Ciò emerge dall’ultima analisi Buyer Insights Report 2021 svolta da CarGurus che ha analizzato il percorso di acquisto digitale di oltre 1500 acquirenti britannici di auto.

Lo studio ha analizzato le tendenze dei consumatori, gli atteggiamenti e la continua evoluzione del mercato durante il periodo del coronavirus. Il passaggio all’acquisto online è cresciuto parecchio negli ultimi mesi. Prima dello scoppio della pandemia, solo il 42% degli acquirenti ha dichiarato di essere disponibile all’acquisto online.

Regno Unito: circa due acquirenti su tre ha intenzione di comprare un’auto direttamente online

Questa percentuale ora si attesta al 63% in quanto il comportamento dei consumatori continua ad adattarsi al periodo corrente. Sebbene il modo in cui le persone acquistano un’auto possa cambiare nel prossimo decennio, il 93% delle persone intervistate prevede di mantenere o aumentare il numero di veicoli nella propria famiglia. Oltre un terzo dei millennial intervistati ha dichiarato di voler acquistare di più.

Wendy Harris, amministratore delegato di CarGurus UK, ha detto: “Come parte del nostro impegno continuo nei confronti delle concessionarie e degli acquirenti di auto, abbiamo realizzato il nostro primo ‘CarGurus 2021 Buyer Insight Report’ per comprendere meglio come si evolve il percorso di acquisto di unauto durante questi tempi difficili. Con i blocchi dovuti alla pandemia, il 63% degli acquirenti ci ha detto che ora è aperto all’acquisto online della prossima auto. Prima della pandemia questa percentuale era del 42%, mostrando un chiaro cambiamento nel comportamento degli acquirenti“.

Quando si tratta di scegliere una concessionaria, il 59% degli acquirenti intervistati da CarGurus ha affermato di prendere in considerazione molto il prezzo, seguito dalla posizione (39%), dalla probabilità di un accordo equo (27%) e dalla disponibilità di modelli (23%).

La scelta di un veicolo, invece, viene determinata da alcuni fattori come budget a disposizione (38%), affidabilità (34%) ed esperienza di guida (29%). Lo studio ha rivelato che le auto a benzina restano quelle più popolari. I veicoli ibridi ed elettrici, invece, sono stati presi in considerazione dal 39% e dal 22%, rispettivamente. I veicoli ibridi hanno persino superato quelli diesel tra i nuovi acquirenti.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI