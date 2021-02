Opel: la controversia sulle pensioni si sta intensificando

La disputa sulle future pensioni aziendali presso la casa automobilistica Opel si fa più forte. Dopo che l’azienda aveva finalizzato le sue idee per i circa 15.000 dipendenti in trattativa, il consiglio di fabbrica ha parlato di “scandalo”. Le pensioni aziendali dovrebbero essere ridotte dell’80 per cento, hanno scritto lunedì i rappresentanti dei lavoratori in una newsletter pubblicata internamente. Ne avevano già parlato i quotidiani del gruppo editoriale VRM.

La società del neonato gruppo Stellantis (Fiat Chrysler, Peugeot) ha respinto la rappresentanza. Gli obiettivi di risparmio menzionati e gli importi dei contributi sono sbagliati, ha detto un portavoce martedì. Si tratta di abbassare i costi dei servizi dell’azienda, non le pensioni aziendali. Come prima, i contributi per dipendente erano basati sul reddito mensile. Inoltre, il timore di una perdita di capitale è infondato: “Né il denaro che il datore di lavoro porta né il denaro versato dai dipendenti possono essere persi. Questo è ciò di cui sono responsabili Opel e l’associazione delle assicurazioni pensionistiche in Germania”.

La nuova forma di offerta è ancora allettante, ma allo stesso tempo riporta i costi per l’azienda ai livelli di mercato, ha detto il portavoce. Opel sta ancora sostenendo tutti i costi per il trasferimento al regime pensionistico. “Con un tasso di interesse medio fisso del cinque per cento, l’attuale regime pensionistico aziendale di Opel è lontano dagli standard di mercato”. Martedì il consiglio di fabbrica ha chiesto alla direzione l’approvazione per rendere pubblici i documenti presentati nelle trattative. Quindi la controversia sulla corretta rappresentazione dei numeri sarà risolta.

Ti potrebbe interessare: Citroën, DS, Opel e Peugeot affidano la loro strategia Social Media all’agenzia Manifiesto in Spagna

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI