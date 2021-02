Dodge Durango 2021 debutta in Messico in due varianti

Il restyling 2021 del Dodge Durango porta con sé diverse novità molto interessanti. Esempi sono il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 con schermo da 10.1 pollici, un nuovo stile esterno più aggressivo e un nuovo abitacolo. Mentre negli Stati Uniti e in Canada il veicolo viene proposto in sei modelli diversi fra cui scegliere, il mercato messicano ha ricevuto soltanto due varianti più focalizzate sulle prestazioni.

Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica americana, il Durango 2021 offre una combinazione di tecnologia avanzata, elevata capacità di traino, design aggressivo, dinamica di guida e utilità senza compromessi che la rendono la Charger dei SUV a tre file. Per il Messico, il marchio di Stellantis ha deciso di proporre soltanto due versioni rivolte ai veri appassionati di Dodge e la potenza sviluppata dal motore Hemi V8.

Dodge Durango 2021: in Messico debuttano le versioni SRT392 ed R/T

Il modello è il Dodge Durango SRT392 con il suo motore V8 da 6.4 litri capace di generare 482 CV e 637 nm di coppia massima. Abbiamo di fronte il SUV a tre file più veloce, potente e capace della sua categoria. Accanto al powertrain troviamo il cambio automatico TorqueFlite a 8 rapporti e la trazione integrale AWD.

Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica americana, il Durango SRT392 impiega 12,9 secondi per completare il quarto di miglio e inoltre accelera da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi e di raggiunge una velocità massima di 289 km/h.

L’ex divisione Street & Racing Technology ha apportato una serie di migliorie alla trasmissione per far fronte alla potenza e alla coppia mentre le sospensioni indipendenti propongono un sistema di smorzamento attivo e la trazione integrale. In modalità automatica, il V8 da 6.4 litri invia il 40% della coppia alle ruote anteriori e il 60% a quelle posteriori. La modalità Sport fornisce il 65% alle ruote posteriori mentre quella Truck il 70%.

Come detto ad inizio articolo, il SUV con sette posti a sedere è dotato del nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 10.1 pollici che si avvia più rapidamente e ha una potenza di elaborazione superiore rispetto alla generazione precedente.

All’interno, il Dodge Durango SRT392 è dotato di sedili premium con supporto laterale e lombare, rivestimenti in pelle Laguna e badge SRT ricamati, caricatore wireless per smartphone compatibili, illuminazione ambientale a LED, portabicchieri illuminato, volante SRT rivestito in pelle traforata con paddle, sedili della seconda fila riscaldati, impianto audio Harman & Kardon con 19 altoparlanti, subwoofer e amplificatore da 900W e altro ancora. Questo modello è disponibile in Messico ad un prezzo di listino di 1.399.900 pesos (55.680 euro) e in cinque colorazioni esterne chiamate Billet Clear-Coat, DB Black Clear-Coat, Reactor Blue Pearl-Coat, White Knuckle Clear-Coat e Granite Crystal Metallic.

Il Dodge Durango R/T 2021 si posiziona come il modello entry-level

La versione venduta in Messico il Dodge Durango R/T 2021 che si propone come il modello entry-level della gamma. Le varianti condivide diverse caratteristiche con la SRT392 come ad esempio la parte anteriore e posteriore ad alte prestazioni e il cofano performance con presa d’aria.

All’interno, il Durango R/T con specifiche messicane propone aria condizionata automatica a tre zone, sedili rivestiti in pelle nappa premium, finestrini anteriori acustici, specchietto retrovisore elettrocromico con microfono, caricatore wireless per smartphone, illuminazione ambientale a LED, volante rivestito in pelle traforata con comandi e regolazione elettrica, impianto audio Alpine con nove altoparlanti, subwoofer e amplificatore da 506W di potenza e altro ancora.

Sotto il cofano è presente l’Hemi V8 da 5.7 litri che eroga 365 CV e 529 nm ed è abbinato a un cambio automatico a 8 velocità. Il Dodge Durango R/T 2021 è disponibile in Messico ad un prezzo di listino di 1.020.900 pesos (40.606 euro) e nelle colorazioni Billet Clear-Coat, DB Black Clear-Coat, Reactor Blue Pearl-Coat, White Knuckle Clear-Coat e Redline 2 Pearl-Coat.

Jesús Gallo, direttore di Chrysler, Dodge, Fiat e Alfa Romeo in Messico, ha detto: “Il Dodge Durango è l’unico SUV a tre file sul mercato che offre versatilità senza pari, tecnologia avanzata, guida di prim’ordine e una scelta di potenti motori Hemi V8. Con i Durango R/T ed SRT392, cerchiamo di raggiungere gli appassionati di muscle car che hanno bisogno di un veicolo familiare con tutto il gusto e le alte prestazioni che possono trovare in una Charger o una Challenger“.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI