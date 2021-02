Un Ram 1500 TRX da 3200 km si guasta durante un test off-road

Il Ram 1500 TRX è arrivato sul mercato lasciando il segno tipico di un pick-up full-size orientato alle prestazioni e dotato di uno dei motori che spesso e volentieri si incontra in una drag race: l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri della famiglia Hellcat.

Con il Ford F-150 Raptor rimasto per il momento bloccato a un V6, il TRX è diventata l’unica opzione per gli appassionati sia degli otto cilindri che delle massime prestazioni in off-road. L’unico inconveniente rimane quello del prezzo d’acquisto. Il 1500 TRX non è solo un pick-up qualsiasi con un potente motore V8 montato sotto il cofano ma offre un pacchetto ben congegnato che punta a fare meglio del Raptor.

Ram 1500 TRX: l’esemplare di uno youtuber si guasta prima di iniziare un test fuoristrada

Forse la migliore vittoria della casa automobilistica statunitense è che alcuni proprietari del Raptor hanno provato il nuovo Ram 1500 TRX, nonostante il Ford porterà in futuro una versione V8 del suo modello.

Uno youtuber con sede nello Utah, che visita regolarmente le concessionarie locali e mette alla prova diversi veicoli (principalmente pick-up), aveva un Ford F-150 Raptor ma, dopo aver provato il TRX, ha deciso di optare per quest’ultimo. Sfortunatamente, lo youtuber ha preso un’altra decisione: vendere il vecchio Raptor. L’uomo però è stato alquanto sfortunato dato che sembra aver acquistato un esemplare difettoso.

Secondo quanto dichiarato, tutto è successo nel momento in cui ha spinto il piede sull’acceleratore, cercando di scoprire le caratteristiche che tutti apprezzano di questo pick-up Hellcat.

Ad un certo punto, lo youtuber si è visto comparire un messaggio sullo schermo del quadro strumenti che riportava di riparare il controllo elettronico della stabilità e una perdita di qualche tipo. Parliamo di un veicolo che ha percorso appena 3200 km ed è stato pagato quasi 100.000 dollari.

Per fortuna, lo youtuber è riuscito a riportare il suo Ram 1500 TRX in concessionaria ed è in attesa di una diagnosi. Molto probabilmente il problema potrebbe essere attribuito alla trasmissione automatica a 8 rapporti. Per maggiori informazioni, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

