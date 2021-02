Auto a idrogeno, Bolzano ci crede. Accordo per sensibilizzare le piccole e medio imprese all’utilizzo di forme di mobilità sostenibile. Quali i soggetti? Cna (Unione degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese) e il Centro per Idrogeno e mobilità elettrica di Bolzano.

Auto a idrogeno: due strade

Claudio Corrarati, presidente della Cna di Bolzano, parla di due strade.

Offrire a imprese associate, artigiani e aziende che si occupano di distribuzione, la possibilità di testare e conoscere da vicino un veicolo a idrogeno, Programma di formazione specifica di questo carburante verde con l’intento di sviluppare nuove realtà professionali: officine specializzate nella manutenzione e assistenza dei veicoli a idrogeno

Servono esemplari a idrogeno per fare le prove

L’Istituto per Innovazioni Tecnologiche IIT del Centro dell’idrogeno di Bolzano contatterà le Case: obiettivo, avere esemplari di mezzi commerciali a idrogeno. Per i test drive presso le aziende associate.

Fra le altre, la tedesca Quantron AG di Monaco, azienda specializzata nel retrofitting di veicoli commerciali.

Opel per un prototipo di Zafira Life a idrogeno.

L’olandese Holthausen clean technology su esemplari di Volskswagen Crafter e Transporter con celle a combustibile al posto del motore tradizionale.

Fra le 18 auto a idrogeno: 10 Hyundai Nexo, 5 Hyundai ix35 e 3 Toyota Mirai. Date a noleggio a lungo termine ad aziende enti pubblici del territorio e che potranno essere testate anche dagli associati della Cna. Noleggio comodo: zero manutenzione ordinaria e straordinaria a fronte di un canone mensile.

Target: diffondere conoscenza verso le nuove tecnologie e tra le piccole imprese. Un valore aggiunto alla proprie attività come la possibilità di continuare a lavorare quando scattano i blocchi del traffico per emergenza smog. Fai del bene al portafogli, all’ambiente e hai anche una grande comodità.

Ricordiamo inoltre che, come per le elettriche, le vetture a idrogeno potrebbero pagare Rca meno care, perché meno coinvolte in incidenti.

