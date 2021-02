Meno care le polizze Rca delle auto elettriche: perché? Chi ha una vettura a pila paga una Responsabilità civile meno costosa, per una ragione semplice: l’utente green macina meno chilometri, anche per via della limitata percorrenza dovuta all’autonomia ridotta delle macchine a corrente. Così, è meno probabile che causi incidenti. Si abbassa allora il rischio coperto dalle compagnie.

Polizze Rca delle auto elettriche: quale futuro

Questo è quanto accade oggi: il green driver, rispettoso dell’ambiente e del Codice della Strada, viene premiato dalle compagnie. Che lo cercano coi bonus di benvenuto: super sconti a nuovi clienti in auto elettrica.

Un domani, quando le autonomie delle vetture a pila cresceranno, e quando le elettriche macineranno più chilometri, le cose potranno cambiare: più rischi, più sinistri, un maggior esborso per le assicurazioni e pertanto per gli utenti.

Come si adeguano le compagnie alla nuova mobilità

A questo proposito, va detto che l’Ania (Associazione delle assicurazioni) segue attentamente la tematica delle nuove forme di mobilità. Con un’ottica rivolta sia all’innovazione in ambito assicurativo sia alla sostenibilità e alle nuove opportunità per il mercato assicurativo. Tutto derivante dall’applicazione di tecnologie all’avanguardia e in continua evoluzione.

Il nuovo tipo di soluzioni assicurative non può prescindere dall’utilizzo della telematica: già a sei milioni le scatole nere incorporate nelle polizze tradizionali. Il cliente installa sul proprio veicolo un dispositivo capace di registrare alcuni dati di guida: geolocalizzazione, crash, km percorsi o tempo alla guida, velocità. In futuro, è anche immaginabile un’elettrica con bloack box, ultramoderna e ultrapersonalizzata: paghi in base a come e dove usi l’auto.

Elettrica e autonoma: problemi assicurativi

Eventuali problemi potranno sorgere in un secondo momento, con la vettura elettrica a guida autonoma. A quel punto, la compagnia assicurerà che cosa: il passeggero che non guida o la macchina? E in caso di incidente, chi sarà i responsabile: il passeggero o la Casa costruttrice del veicolo? Può darsi che non ci sia più un automobilista con bonus malus, ma un mezzo eventualmente colpevole dei sinistri.

