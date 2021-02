Nuova Citroën C4: fino a 20 funzioni di assistenza alla guida

Citroën è sempre stata nota per aver lanciato sul mercato modelli rivoluzionari. Progressi come le sospensioni idropneumatiche collocano il marchio in prima linea nell’industria automobilistica. Il suo ultimo lancio, la nuova Citroën C4, una berlina compatta in stile SUV, prodotta nello stabilimento di Villaverde (Madrid), ha una grande dotazione tecnologica e una lunga lista di sistemi che comprende fino a 20 funzioni di assistenza alla guida, che la collocano come un punto di riferimento nel suo segmento.

Nuova Citroen C4 ha una grande dotazione tecnologica e una lunga lista di sistemi che comprende fino a 20 funzioni di assistenza alla guida

L’obiettivo è chiaro: offrire il massimo livello di comfort e benessere a bordo per rendere i viaggi più sicuri. Prova di ciò è l’ esclusivo programma Citroën Advanced Comfort, che combina innovazioni come i sedili Advanced Comfort o la sospensione degli ammortizzatori idraulici progressivi con il silenzio e la fluidità della mobilità elettrica, nella Citroën ë-C4 – 100% ëlectric.

Per quanto riguarda le funzioni di assistenza alla guida, la prima tecnologia in elenco è il sistema Highway Driver Assist, che permette alla nuova Citroen C4 di offrire un livello 2 di guida semi-autonoma, abbinato all’Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go e all’Avviso di uscita involontaria di corsia. Ciò significa che il conducente può delegare parzialmente la guida e rimanere concentrato sulla strada, mantenendo le mani sul volante. È possibile riprendere il controllo del veicolo in qualsiasi momento frenando o girando il volante.

Park Assist invece ci aiuta a trovare un posto adatto per parcheggiare ed esegue la manovra automaticamente, sia in parallelo che in batteria. Dobbiamo solo azionare l’acceleratore e il freno.

L’ Head Up Display Color è un punto di riferimento nel comfort visivo. Proietta le informazioni di guida essenziali su un foglio trasparente pieghevole nel campo visivo del conducente. Quindi non devi mai distogliere gli occhi dalla strada.

L’elenco è completato da tecnologie come avviso di pericolo di collisione, monitoraggio dell’angolo cieco, riconoscimento della velocità e del segnale, passaggio automatico da luce abbagliante a luce anabbagliante, ingresso e avvio a mani libere, freno di stazionamento elettrico automatico, ausilio al parcheggio laterale, telecamera di retromarcia e salita aiuto all’avviamento.

Ti potrebbe interessare: Nuova Citroën e-C4: la ricarica può essere programmata dall’app MyCitroën

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI