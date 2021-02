Alfa Romeo Tonale: il Biscione scoprirà a poco a poco il suo nuovo SUV

Alfa Romeo Tonale salvo cambiamenti improvvisi sarà presentato ufficialmente nella sua versione di produzione nel corso del prossimo mese di settembre. Sempre nel corso del medesimo evento il nuovo amministratore delegato dello storico marchio milanese, l’ex Peugeot Jean-Philippe Imparato svelerà il nuovo piano di rilancio della casa automobilistica del Biscione rivelando finalmente quali altri modelli caratterizzeranno la gamma della casa italiana nei prossimi anni.

Il debutto di Alfa Romeo Tonale a settembre sarà preceduto da una campagna di marketing che servirà a mantenere alta l’attenzione

L’arrivo sul mercato di Alfa Romeo Tonale dovrebbe avvenire entro fine anno con la versione di lancio mentre la gamma al completo sarà commercializzata a partire dagli inizi del 2022. Per quanto riguarda invece le prime consegne queste, salvo ulteriori ritardi, si dovrebbero verificare a partire dai primi giorni del mese di febbraio del 2022.

Il debutto di Alfa Romeo Tonale a settembre sarà preceduto da una campagna di marketing che servirà a mantenere alta l’attenzione sul futuro SUV di segmento C del Biscione che a partire dalle prossime settimane sarà pian piano rivelato da Alfa Romeo con una serie di immagini e video teaser che anticiperanno quelle che saranno le linee della versione definitiva del modello ormai atteso da tempo.

Ricordiamo infatti che Alfa Romeo Tonale in versione concept car è stato rivelato per la prima volta in occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2019 nel mese di marzo di quell’anno. Quanto alle differenze di design con la concept car queste ci saranno anche se ovviamente l’essenza del veicolo non sarà snaturata.

