Stellantis: a Vigo ieri prodotte 2 mila auto in meno del solito

Stellantis ieri ha dovuto ridurre di molto la sua produzione nello stabilimento ex PSA di Vigo. Circa 2.000 veicoli in meno sono stati prodotti e, in linea di massima, la produzione riprenderà normalmente lunedì, secondo quanto comunicato dall’azienda al comitato. Finora lo stabilimento di Vigo era riuscito a superare questo problema di carenza globale di semiconduttori (microchip) provenienti dalla Cina per l’elettronica per auto. Altre fabbriche in Spagna e in altri paesi segnalano questo problema da settimane.

PSA Vigo (ora Stellantis) sta lavorando a un livello di attività molto alto e le previsioni fino a Pasqua sono per la capacità massima, 2.300 auto al giorno e quattro turni in funzione. Vedremo dunque se da oggi la produzione dello stabilimento del nuovo gruppo nato dalla fusione tra PSA e Fiat Chrysler riprenderà regolarmente la sua produzione o se si verificheranno altre interruzioni o riduzioni della produzione.

