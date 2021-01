Stellantis a Vigo è lo stabilimento che ha prodotto il maggior numero di auto in Spagna

Lo stabilimento del nuovo gruppo Stellantis a Vigo è stato quello che ha prodotto il maggior numero di veicoli in Spagna durante lo scorso anno ed è stato anche l’unico impianto automobilistico di quel paese che è riuscito a migliorare i propri record di produzione rispetto al 2019, secondo i dati degli stabilimenti a cui ha avuto accesso Europa Press.

Lo stabilimento di Stellantis di Vigo ha chiuso il 2020 con un volume leggermente inferiore a 500.000 unità

Il centro galiziano guida così la classifica degli stabilimenti con il maggior volume di produzione in Spagna, dove nell’anno appena concluso sono stati prodotti 2,26 milioni di veicoli, con un calo del 19,6%, a causa della chiusura degli impianti per le misure di contenimento dell’espansione del coronavirus e per la caduta del mercato automobilistico spagnolo.

Lo stabilimento di Stellantis ha chiuso il 2020 con un volume leggermente inferiore a 500.000 unità, che rappresenta un aumento del 23% rispetto alle quasi 407.000 unità realizzate nel 2019.

Il secondo posto per volume di produzione è ad un altro stabilimento dell’ex Gruppo PSA, ora Stellantis, quello di Figueruelas (Saragozza), con circa 391.000 unità, che rappresenta un calo del 17%, mentre il terzo posto è toccato a Seat Martorell (Barcellona) , con circa 350.000 unità e una riduzione del 30%.

Questo martedì il gruppo ha lanciato la versione elettrica del suo modello Partner (ePartner) che arriverà sul mercato nella seconda metà dell’anno e che sarà anch’esso prodotto nello stabilimento Stellantis di Vigo e avrà fino a 275 chilometri di autonomia ‘a emissioni zero’.

Ti potrebbe interessare: La fusione PSA-Fiat lascia a Vigo l’opzione di 10 nuovi marchi automobilistici

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI