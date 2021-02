Questo Jeep Gladiator da 850 CV è la muscle car del brand che tutti sognano

Nel corso della presentazione ufficiale del Jeep Gladiator, in molti si aspettavano una variante con motore Hemi che purtroppo, almeno per il momento, non è stata prodotta e svelata. Soltanto la Wrangler ha avuto il piacere di ricevere una variante con V8.

Tuttavia, in questo articolo vi proponiamo un progetto non ufficiale di un Gladiator che ha ricevuto il prestante motore Hellcat, più precisamente quello installato sulla Demon. Il pick-up personalizzato presenta una carrozzeria rivestita in nero senza alcun graffio e varie modifiche effettuate al sistema di sospensioni.

Jeep Gladiator: un esemplare custom ora può contare sul motore della Demon

Per quanto attirino l’attenzione gli pneumatici da 40″, in realtà abbiamo visto molte Jeep indossare questo tipo di gomme. La caratteristica più particolare di questo Jeep Gladiator è senza dubbio lo scambio di motore che è stato costruito da un’azienda specializzata e viene fornito con la configurazione Demon, quindi produce circa 850 CV di potenza.

Il suo proprietario afferma che il pick-up potrebbe essere illegale da guidare in California in quanto l’impianto di scarico custom installato potrebbe non passare i test sulle emissioni. All’interno di un video pubblicato su YouTube (che trovate in fondo all’articolo), però, possiamo scoprire come si comporta il Gladiator Demon su strada e inoltre abbiamo la possibilità di ascoltare il gemito prodotto dal compressore volumetrico da 2.7 litri che entra in azione anche a basse velocità.

Accanto all’otto cilindri sono presenti un cambio automatico a 8 velocità, un radiatore Griffin e un intercooler aria-acqua per il compressore. Il proprietario afferma che i paraurti sono di serie anche se sembrano completamente personalizzati e questo perché abbiamo di fronte un modello Launch Edition. Oltre allo scambio di motore, lo speciale Jeep Gladiator dispone di sospensioni Enforcer Overland Stage-4 da 16,51 cm e loghi Demon ricamati sui sedili.

