Questa Ferrari 550 Maranello messa all’asta dal governo spagnolo costa meno di 30.000 euro

La Ferrari 550 Maranello fu progettata da Pininfarina e presentata sul circuito del Nurburgring nel 1996 da Michael Schumacher ed Eddie Irvine. Fino al 2002, la casa automobilistica modenese ha prodotto complessivamente 3083 esemplari.

Uno di questi si trova in Spagna e sarà messo all’asta dal governo del paese per meno di 30.000 euro! In generale, per mettersi al volante di una 550 Maranello è necessario pagare circa 60.000/65.000 euro e in alcuni casi anche di più. Prima di spiegare il motivo per cui quest’unità è disponibile a un prezzo di quasi la metà di quello che possiamo trovare sul mercato dell’usato, scopriamo un po’ la sua vita.

Ferrari 550 Maranello: il governo spagnolo sta proponendo all’asta un esemplare a meno di 30.000 euro

La Ferrari 550 Maranello messa all’asta dal governo spagnolo è stata immatricolata in Italia nell’aprile del 1999. Esternamente, il veicolo è rivestito in Blue Navy (le foto presenti nell’articolo non ritraggono l’esemplare proposto all’asta) con rivestimenti in pelle e finiture interne tipiche di un’auto premium. Le informazioni fornite dal Boletín Oficial del Estado (BOE) rivelano che il telaio dell’auto è integro e inoltre sia la carrozzeria che la vernice sono in buone condizioni.

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili, anche se potrebbero presentare alcuni problemi visto che la vettura è rimasta ferma per cinque anni. Dopo aver parlato dell’esterno, passiamo all’abitacolo. Gli interni della 550 Maranello sono sporchi ma in buone condizioni generali, senza danni ai sedili e alla tappezzeria.

Attualmente la supercar si trova presso il deposito municipale di Sant Celoni (Barcellona) e non ha né chiavi e né documentazione. Pertanto, secondo le informazioni ufficiali, non è stato possibile avviarla per scoprire se il suo motore funziona. Si tratta di un V12 da 5.5 litri con potenza di 485 CV e 568 nm, abbinato a un cambio manuale a 6 marce.

Il numero dei chilometri percorsi rimane anch’esso un mistero, così come la data dell’ultima manutenzione effettuata. Immaginate ora perché questa Ferrari 550 Maranello costa solo 27.665 euro. Quando una persona non paga i debiti, il giudice obbliga a vendere i suoi beni per estinguerli. Questi vengono sequestrati e messi in vendita tramite delle aste gestite dal Boletín Oficial del Estado.

