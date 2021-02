Area C Milano di nuovo attiva: occhio alle multe seriali. Chi non sa che la grande Ztl è “accesa”, rischia una legnata economica. Ogni multa sono 100 euro con spese di notifica, che arriva a settimane di distanza a casa del proprietario dell’auto: entri 10 volte e schizzi a 1.000 euro. A seguito delle analisi e considerazioni effettuate con la Prefettura, il Comune di Milano ha deciso di riattivare l’Area C. Da mercoledì 24 febbraio, con una rimodulazione degli orari: dalle ore 10 e alle 19.30.

Area C Milano di nuovo attiva: ecco perché

Perché i nuovi orari? Per evitare il sovraccarico di passeggeri sulle linee di trasporto pubblico nella fascia oraria 8-9, a oggi quella maggiormente sollecitata e a rischio di saturazione.

E perché di nuovo l’Area C? Il costante aumento del traffico veicolare registrato nelle ultime settimane, + 19% di ingressi di auto in città rispetto al periodo pre Covid, ha determinato un innalzamento delle polveri sottili e per questo si ritiene necessario adottare provvedimenti di contenimento della congestione causata dai veicoli privati.

Insomma, per la salute. Target: evitare il superamento dei livelli di Pm10 e NO2 nocivi per la salute dei cittadini, viste anche le previsioni di innalzamento delle temperature esterne, a partire da lunedì 22 febbraio è fortemente raccomandato ai cittadini e alle attività lavorative e commerciali di abbassare di un grado la temperatura in abitazioni, luoghi di lavoro, esercizi commerciali.

Area C fino al fino al 31 marzo 2021

In considerazione della situazione pandemica e dello scenario instabile sulla Lombardia, la riattivazione in questa forma di Area C è fissata, data di conclusione delle misure ambientali dell’accordo tra le Regioni del bacino padano.

Ricordiamo che a inizio pandemia l’Area C era accesa. Poi spenta. Quindi accesa. E spenta. Infine ora accesa. Se prendi una multa o multe seriali è molto difficile andare dal Giudice di Pace e vincere dicendo che non si capisce assolutamente niente, e che i vari provvedimenti nel tempo confondono le idee.

