Ram 1500 TRX sfida un vecchio pick-up arrugginito con motore Chevy

Il Ram 1500 TRX 2021 è più di un semplice pick-up ad alte prestazioni. Innanzitutto, è un esempio di come l’assenza del badge SRT non significa avere di fronte un veicolo non performante e non ha bisogno di quel loogo per beneficiare del know-how della divisione performance di Stellantis.

Abbiamo visto negli ultimi mesi diversi video pubblicati su YouTube da The Fast Lane Truck in cui ha messo a confronto il pick-up Hellcat con una serie di veicoli molto interessanti. L’ultima drag race condotta dal famoso canale vede a confronto il 1500 TRX, con motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri con potenza di 712 CV e 881 nm di coppia massima, con un International Harvester del 1954.

Ram 1500 TRX: il pick-up Hellcat affronta un vecchio modello modificato con motore Chevy

Appartenente da quattro generazioni a una famiglia americana, questo classico pick-up non dispone più delle specifiche di serie, anche se a livello estetico non ci sono molti indizi. Gli unici particolari esterni visibili nel video sono i nuovi cerchi e il terminale di scarico di dimensioni generose, che tra l’altro non è neanche molto visibile.

The Fast Lane Truck afferma che il corpo dell’Harvester ora si trova su un telaio Chevrolet Silverado 2000 mentre sotto il cofano è stato installato un motore Chevy da 5.3 litri che ha ricevuto una serie di modifiche fra cui un turbocompressore Borg Warner, una configurazione della camma presa in prestito da una Corvette Z06 e altro ancora.

Purtroppo non conosciamo la potenza erogata dal propulsore ma i suoi proprietari affermano che il pick-up è in grado di completare il quarto di miglio in 11,4 secondi a una velocità di 183 km/h. Proprio come il Ram 1500 TRX, l’Harvester dispone della trazione integrale. I numeri ufficiali rivelati da Ram dimostrano che il TRX è quasi un secondo più lento nel quarto di miglio rispetto all’altro veicolo.

Le due auto sono state portate da TFLtruck presso l’IMI Motorsports Complex a Colorado e in particolare è stato utilizzato il rettilineo, anche se non abbastanza lungo per una drag race di 400 metri circa. Per scoprire maggiori informazioni sulla gara di accelerazione, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

