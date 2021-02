Veicoli elettrici: la quota di mercato è cresciuta in America nel 2020

Un nuovo rapporto di IHS Markit afferma che le immatricolazioni di veicoli elettrici hanno raggiunto un nuovo record negli Stati Uniti lo scorso anno. A differenza di paesi come la Norvegia, però, gli States hanno ancora molta strada da fare in quanto la quota di mercato registrata è stata solo dell’1,8%.

A dicembre 2020, l’istituto di ricerca ha visto la quota mensile più alta per le nuove immatricolazioni di veicoli elettrici pari a 2,5%. IHS Markit ha annunciato inoltre che gli EV hanno guadagnato dei punti percentuali in più nonostante il coronavirus abbia ostacolato le vendite complessive.

Veicoli elettrici: nuovo record di quota di mercato registrata negli USA lo scorso anno

L’azienda ha proseguito affermando che, dal punto di vista della vendita al dettaglio, i veicoli elettrici rappresentavano il 2,8% delle nuove immatricolazioni di veicoli a dicembre sempre negli USA, più che triplicando la quota di vendita al dettaglio registrata tre anni fa.

Questa tendenza dovrebbe continuare poiché la società di ricerca ritiene che i veicoli elettrici conquisteranno una quota di mercato del 3,5% nel 2021 mentre è prevista una percentuale superiore al 10% nel 2025. Inoltre, bisogna considerare che nei prossimi mesi debutteranno diversi nuovi modelli a zero emissioni.

La stessa analisi condotta da IHS Markit rivela che oltre la metà delle famiglie, che possiedono già un veicolo elettrico, torneranno ad acquistare un altro EV. Questo dato è superiore rispetto agli anni precedenti e suggerisce che la maggior parte dei proprietari è soddisfatta dei propri veicoli elettrici e non vuole tornare assolutamente a guidare un modello con motore a combustione interna.

All’interno di una dichiarazione, Tom Libby – Associate Director of Industry Analysis di IHS Markit – ha detto: “L’accettazione dei veicoli elettrici da parte dei consumatori è in aumento, anche se a un ritmo modesto, e ora è a livelli record. Continuiamo a vedere contrasti significativi nell’adozione di veicoli elettrici in diverse regioni del paese“.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI