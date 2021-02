Jeep Grand Cherokee Trackhawk vs Camaro ZL1: due muscle car modificate si affrontano

Nel momento in cui sono arrivati sul mercato i primi SUV, nessuno pensava che potessero raggiungere delle prestazioni davvero elevate tanto da eguagliare un’auto sportiva o una muscle car.

Nel corso degli ultimi anni, i motori sono diventati sempre più potenti, le trasmissioni più veloci in termini di tempi di cambiata e i sistemi di trazione integrale più efficaci. Tuttavia, ci sono alcune case automobilistiche che si concentrano anche sullo sviluppo di sistemi Launch Control per garantire delle prestazioni di partenza ottimali.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: il big SUV sfida una Camaro ZL1 modificata

Restando nel segmento dei SUV, un esempio è Jeep con la sua Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Nell’attesa di scoprire maggiori informazioni sulla nuova generazione del veicolo, vi proponiamo in questo articolo una drag race registrata da Can I be Frank che mostra un esemplare del SUV a confronto con una Chevrolet Camaro ZL1.

La Grand Cherokee Trackhawk è equipaggiata dall’ormai conosciutissimo Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che produce 717 CV e 875 nm di coppia massima mentre l’auto utilizza un V8 LT4 sovralimentato da 6.2 litri, condiviso con la Corvette Z06 C7, che eroga 659 CV e 881 nm.

Almeno sulla carta, entrambi i veicoli ci mettono soli 3,5 secondi per raggiungere i 96 km/h partendo da 0. Da precisare, però, che i due esemplari oggetto di questa drag race sono stati modificati, quindi possono facilmente scendere al di sotto dei 3 secondi. Prima di lasciarvi con la drag race, che trovate dopo la galleria fotografica, sottolineiamo che la Camaro pesa circa 680 kg in meno della Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

