DS 7 Crossback in cima alla lista delle auto più rubate in Francia nel 2020

In Francia anche i furti di automobili sono stati colpiti dalla crisi sanitaria causata dal coronavirus, con dati in calo del 13% lo scorso anno, ha affermato l’ultimo numero di Auto Plus. “Come noi, i teppisti hanno dovuto subire due lockdown, poi un coprifuoco, che non ha facilitato il loro compito. Di fronte a tali vincoli, avremmo potuto anche sperare in un calo più significativo”, commenta la rivista specializzata che pubblica questo venerdì la sua classifica annuale dei modelli più presi di mira dai ladri.

La DS 7 Crossback in testa

La lista 2020 delle auto più apprezzate dai ladri è stata raggiunta grazie al feedback di 14 compagnie assicurative, mutue e banche, che ha permesso di valutare il livello di rischio per quasi 236 modelli e circa la metà del parco auto francese. Primo sorprendente in questa classifica 2020: il DS 7 Crossback.

Lanciato all’inizio del 2018, il SUV è stato solo 37 ° nelle vendite lo scorso anno. Ma ha vinto il premio per la frequenza dei furti, con 194 furti ogni 10.000 assicurati, una percentuale prossima al 2%. Gli altri SUV protagonisti dell’ex PSA ora Stellantis, Peugeot 3008 e 5008 sono rispettivamente 14 ° e 30 ° in classifica: sono più rubati in volume totale ma meno del loro cugino premium nelle proporzioni della flotta esistente.

Principale debolezza del DS 7 Crossback, rileva Auto Plus, “il suo sistema di apertura vulnerabile” che causerebbe al veicolo di essere rubato più facilmente e rapidamente rispetto a molti altri veicoli.

In seconda posizione troviamo la Renault Mégane RS, con 179 furti ogni 10.000 assicurati. “Come tutti i modelli della casa francese, la Renault più sportiva pecca per il suo debole sistema di apertura / avviamento e per la facilità di accesso alla sua presa OBD (presa diagnostica, che consente l’accesso alle informazioni dell’auto)”, spiega Auto Plus, aggiungendo che questo veicolo è particolarmente apprezzato per la sua buona valutazione sul mercato dell’usato.

