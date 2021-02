DS 7 Crossback: annunciata la nuova ispirazione Performance Line Pelle

DS Automobiles sta puntando parecchio sul nuovo SUV DS 7 Crossback che non finisce di stupire chi cerca raffinatezza a tutti i costi.

Recentemente, la casa automobilistica francese ha deciso di modificare la gamma del veicolo per risaltare in maniera distintiva le sue due anime: quella elegante e quella sportiva. Una sorta di divisione che rende giustizia a quella preferenza individuale che da sempre DS Automobiles incoraggia come elemento di forte esclusività.

DS 7 Crossback: la gamma del SUV si arricchisce con l’ispirazione Performance Line Pelle

Nelle scorse ore, il marchio francese di Stellantis ha deciso di aggiungere alla versione sportiva della DS 7 Crossback anche l’ispirazione Performance Line Pelle con cui i sedili possono essere rivestiti in pelle.

In alternativa al pregiato e tecnologico materiale alcantara, che in ogni caso continua a caratterizzare la plancia, la raffinatezza della pelle si propone con una confezione a diamante in grado di rendere ancora più elegante l’abitacolo del SUV.

Nella Crossback convivono quindi due mondi con numerosi dettagli di rilievo che rientrano nell’ispirazione Performance Line Pelle. Tra i particolari presenti all’interno troviamo il volante in pelle Pieno Fiore con cuciture rosse diamante e oro, dei sedili anteriori regolabili elettricamente (così come lo schienale dei sedili posteriori) e il bracciolo in TEP Isabella che completa il quadro delle finiture relative alla selleria per questa ispirazione.

Sulla plancia della Crossback troviamo l’orologio di B.R.M R180 circondato da inserti sulla console centrale in alluminio con lavorazione Guilloché. Esternamente, invece, troviamo le DS Wings e il profilo posteriore Crossback nero texturizzato mentre la griglia della calandra è rivestita in nero lucido con il logo Performance Line in evidenza.

L’ispirazione Performance Line Pelle è disponibile ad un prezzo aggiuntivo di soli 1000 euro per l’allestimento Performance Line+ oppure 3000 euro per il Performance Line. Vi ricordiamo che la DS 7 Crossback è disponibile in Italia ad un prezzo di partenza di 37.200 euro.

