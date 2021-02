Lancia: ecco quale sarà il primo modello ad arrivare

Dopo le dichiarazioni del numero uno di Lancia Luca Napolitano sembra iniziare a delinearsi il futuro del celebre marchio automobilistico piemontese che fa parte di Stellantis. Come vi abbiamo anticipato nelle scorse settimane l’azienda del numero uno Carlos Tavares ha intenzione di rilanciare tutti i suoi marchi compreso Lancia che dunque nei prossimi anni vedrà la sua gamma arricchita di nuovi modelli.

Ecco quale dovrebbe essere il primo modello ad arrivare nella gamma di Lancia nei prossimi anni

Il primo nuovo modello di Lancia ad arrivare dovrebbe essere un SUV compatto di segmento B che quasi certamente sarà realizzato sulla piattaforma CMP del gruppo PSA. Sarà dunque modello parente stretto dei futuri Alfa Romeo e Jeep B-SUV che saranno costruiti a Tychy su piattaforma CMP. Probabile che anche questo modello venga realizzato sempre in Polonia. Il debutto di questo veicolo potrebbe avvenire nel corso del 2022 anche se sembra più probabile che il suo lancio sul mercato possa avvenire agli inizi del 2023.

Questo futuro B-SUV di Lancia sarà anche il primo modello completamente elettrico a far parte della gamma della casa automobilistica piemontese. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità arriveranno a proposito di questo modello che come dicevamo sarà il primo ma non l’unico ad arricchire la gamma del brand italiano annoverato da Stellantis tra i suoi marchi premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles.

