Fiat E-Ducato: Pro Fit permette di scegliere la propria configurazione

Gli esperti di Fiat Professional ed e-Mobility di Stellantis hanno lavorato a stretto contatto e hanno dato vita a un tool operativo il cui obiettivo è far conoscere a chiunque sia interessato, in modo particolare a fleet manager e liberi professionisti, i vantaggi del Fiat E-Ducato, la versione 100% elettrica del famoso furgone.

In questo modo sarà possibile essere guidati più facilmente nel percorso di scelta della versione di E-Ducato più adatta a ogni necessità di business. Il tool gratuito in questione si chiama Pro Fit by E-Ducato ed è raggiungibile tramite questo link.

Fiat E-Ducato: il nuovo web tool Pro Fit permette di conoscere i vantaggi del furgone elettrico

È stato il team di e-Mobility a sviluppare Pro Fit nell’ambito delle attività svolte per migliorare la conoscenza dei veicoli elettrificati e della loro mobilità di utilizzo. Inoltre, il team continua a sviluppare una serie di progetti che mettono insieme partner, prodotti e servizi trasversali su più mercati per aumentare la facilità di utilizzo di nuovi mezzi da parte dei clienti che li scelgono.

Così facendo è possibile trasformare eventuali problemi in opportunità, riducendo ansie e preoccupazioni che il passaggio all’elettrico può causare, sia ai clienti privati che a quelli che utilizzano i veicoli per lavoro.

Pro Fit by E-Ducato è stato pensato con l’obiettivo professional e come un vero e proprio simulatore. Per iniziare ad utilizzare lo strumento online basta semplicemente registrarsi e definire la propria attuale flotta di veicoli commerciali termici, indicando la tipologia del mezzo scelto e selezionando per ciascuno la modalità di utilizzo. Una volta ultimato questo step viene attivata la simulazione.

A questo punto, Pro Fit suggerisce la composizione ideale della nuova flotta elettrica indicando le configurazioni di Fiat E-Ducato più adatte al business dell’utente. Proprio come la versione tradizionale, anche il furgone full electric è disponibile in diverse configurazioni per avere a disposizione il veicolo su misura per il proprio business.

Fino a 370 km di autonomia con una singola ricarica

Oltre a una completa gamma di versioni, il veicolo 100% elettrico propone una scelta modulare di dimensioni della batteria con autonomia fino a 370 km. Il tutto a fronte di prestazioni di assoluto interesse con particolare attenzione alla volumetria di carico best-in-class da 10 a 17 m³ e alla portata fino a 1950 kg.

Una volta creata la flotta tramite Pro Fit, l’utilizzatore del tool può inserire in modo facile e guidato le informazioni necessarie quali chilometraggio, tipologie di percorso, giorni e settimane lavorativi, carico medio trasportato, mix d’uso, temperatura di utilizzo e flotta di ricarica disponibili.

Impostata la simulazione, Pro Fit suggerisce le migliori configurazioni elettriche disponibili del Fiat E-Ducato e indica anche le performance attese rispetto alle richieste del cliente. In questo modo è possibile scoprire se l’autonomia è sufficiente, quanto ammonta il risparmio annuo, se gli slot di ricarica indicati sono in linea con la mission e altro ancora.

Se ciò non bastasse, tutti questi parametri si aggiornano in tempo reale in base alle caratteristiche del caricatore e della batteria selezionati. Pro Fit consente poi di attivare il tracciamento della flotta termica posseduta attraverso uno smartphone, scaricando semplicemente l’app Pro Fit by E-Ducato.

Domenico Gostoli, Electrification Programs Manager di Fiat Professional, ha detto: “E-Ducato è il primo veicolo commerciale a zero emissioni del brand Fiat. È una nuova soluzione di mobilità e una svolta nella nostra storia, e non poteva quindi che essere accompagnato da soluzioni innovative che permettono ai nostri clienti di avvicinarsi alla mobilità elettrica eliminando ogni ansia e preoccupazione provocata dalla transizione dai veicoli termici a quelli a zero emissioni“.

