Oggi è il compleanno di Enzo Ferrari

Il mondo delle auto sportive sarebbe stato diverso se non avesse avuto Enzo Ferrari, Ferdinand Porsche o Ferruccio Lamborghini, tra gli altri nomi illustri. Quegli uomini coraggiosi che hanno vissuto concentrati sulla loro passione ci hanno lasciato un’eredità meravigliosa, esplosiva e autentica. Tra tutti Enzo Ferrari è uno dei più noti, il genio dell’automobilismo ideatore della Ferrari che gira oggi.

Oggi 18 febbraio il mondo dell’auto festeggia i 123 anni dalla nascita di Enzo Ferrari

Il 18 febbraio 1898, Enzo Ferrari nasceva in Italia. Nonostante il suo certificato di nascita segni il 20 febbraio, si sa che “Il Commendatore” è nato nella data sopra indicata. Questo in quanto ai suoi genitori sarebbero occorsi due giorni per registrare la sua data di nascita. In vita, Enzo ha chiesto che la sua morte fosse annunciata due giorni dopo, atto con cui ha voluto recuperare quei due giorni di vita che erano stati ufficialmente persi.

È interessante notare che Enzo Ferrari era destinato a continuare l’attività di famiglia, sebbene sognava di diventare un cantante lirico o un giornalista. Le macchine non erano apparse nella sua mente fino a quando suo padre non aveva portato lui e suo fratello a una gara automobilistica. In quella gara che si svolse nei pressi di Modena partecipò Vincenzo Lancia, ingegnere, pilota e ideatore del fantastico marchio Lancia. Da allora si è innamorato delle auto.

Il creatore della Ferrari non aveva avuto molta fortuna all’inizio nel mondo delle auto. Fu arruolato nell’esercito e nel frattempo riuscì a sconfiggere una malattia dopo una prognosi piuttosto negativa. Aveva presentato domanda di lavoro alla Fiat e non era stato ammesso. Dopo un po’ iniziò a lavorare in Alfa Romeo, dove gestì le attività agonistiche dell’azienda. A quel punto nacque la Scuderia Ferrari.

Oggi dunque si festeggiano 123 anni dalla nascita di Enzo Ferrari e con esso il mondo delle auto festeggia. Secondo diverse indiscrezioni, il marchio sta preparando un evento per celebrare gli anni del suo fondatore, un marchio che non smette di evolversi pur rimanendo fedele alle proprie radici. L’ultima Ferrari costruita sotto le linee guida di Enzo è stata la Ferrari F40, fonte di ispirazione per ogni appassionato di auto.

