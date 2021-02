Alfa Romeo B-SUV: ecco quando sarà presentato

Dopo che a settembre Alfa Romeo presenterà Tonale, tutte le attenzioni dei numerosi fan del Biscione si sposteranno sul successivo modello che arriverà ad arricchire la gamma della casa automobilistica del Biscione. Ci riferiamo ad Alfa Romeo B-SUV che forse si chiamerà Brennero e che è destinato a diventare la nuova entry level della gamma del marchio di Stellantis.

Ecco quando dovrebbe venire presentato il futuro Alfa Romeo B-SUV che forse si chiamerà Brennero

Del futuro Alfa Romeo B-SUV sappiamo che sarà prodotto a Tychy nello stabilimento ex Fiat Chrysler in Polonia dove attualmente vengono prodotte auto quali Fiat 500 e Lancia Ypsilon ma che in futuro ospiterà la produzione di 3 nuovi modelli di Alfa Romeo, Jeep e Fiat, tutti costruiti su piattaforma CMP di PSA.

In tanti si domandano quando avverrà la presentazione del nuovo SUV compatto del Biscione che si preannuncia come un modello particolarmente adatto alla guida cittadina e che punterà su un design accattivante, comfort di guida e qualità degli interni per distinguersi dalle altre offerte presenti nella gamma di Stellantis in quel segmento di mercato che è uno tra i più in crescita dell’intero settore.

Nelle scorse settimane si è saputo che la produzione di Alfa Romeo B-SUV alias Brennero avverrà nel corso della seconda metà del 2022 su piattaforma CMP a Tychy. Questo significa che subito prima dovrebbe avvenire la presentazione del modello. Dunque supponiamo che il debutto di questo veicolo possa avvenire verso la metà del prossimo anno. Nei prossimi mesi sicuramente avremo un’idea più precisa sulle date di debutto e di arrivo sul mercato di questo atteso modello. Ricordiamo infatti che a settembre dovrebbe venire rivelato il nuovo piano di rilancio del Biscione.

