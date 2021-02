Jeep Grand Cherokee L Limited: due esemplari avvistati per le strade del Michigan

Jeep ha deciso di portare sul mercato per la prima volta una variante a tre file della Grand Cherokee con il nome di Jeep Grand Cherokee L. Questa vettura porta con sé tantissime novità molto interessanti e sappiamo che il marchio statunitense sta preparando ad avviare la produzione nel nuovo stabilimento di Mack Avenue presente a Detroit.

Nelle scorse ore, Mopar Insiders ha ricevuto alcune novità interessanti sui primi modelli rilasciati al pubblico. Una delle due versioni della Grand Cherokee L 2021 giunte sul mercato statunitense al momento del lancio è la popolare Limited. Questo allestimento si posiziona nella gamma del nuovo SUV fra l’entry-level Laredo e il top di gamma Overland.

Jeep Grand Cherokee L Limited: un paio di prototipi senza camuffamento sono stati immortalati in foto

Rispetto alla prima versione, la Jeep Grand Cherokee L Limited è dotata di finiture in pelle Capri, illuminazione ambientale monocolore, sedile del conducente con funzione memoria, volante telescopico, fendinebbia a LED e tetto panoramico a doppio pannello disponibile come optional.

A bordo della variante Limited del SUV a sette posti troviamo anche il sistema Quadra-Trac II 4×4 abbinato al sistema di gestione della trazione Selec-Terrain e all’Hill Descent Control.

Di serie, la Jeep Grand Cherokee L Limited 2021 è dotata di cerchi in alluminio da 18”, pneumatici Michelin Primacy XC A/S o Michelin Primacy LTX A/S 265/60R18, portellone elettrico, sedili in pelle Capri, abbaglianti automatici, fari fendinebbia a LED premium, specchietti elettrici e ripiegabili manualmente con funzione di riscaldamento, illuminazione ambientale monocolore per quadro strumenti e portiere anteriori e posteriori, specchietto retrovisore interno auto-oscurate, sedili del conducente con regolazione elettrica a otto vie e funzione memoria, apriporta universale per garage programmabile e sedili della seconda fila riscaldati.

Oltre a fornire questi informazioni, la stessa fonte ha pubblicato alcune foto live di due prototipi diversi della nuova Grand Cherokee L Limited senza alcun camuffamento, avvistati sulle strade del Michigan.

Il primo è un esemplare con carrozzeria Diamond Black e dotato di cerchi standard da 18”, tetto apribile panoramico a doppio pannello e pacchetto Entertainment Group che include sistema di infotainment Uconnect 5 con schermo touch da 10.1 pollici e navigatore e impianto audio Alpine con nove altoparlanti, subwoofer e amplificatore da 506W.

Il secondo invece (quello presente nella prima foto) è dotato di una carrozzeria dipinta in Velvet Red e propone cerchi in alluminio lucido da 20” opzionali, pacchetti Entertainment Group, Trailer Tow Group e LuxTech II Group e tettuccio panoramico a doppio pannello.

Vi ricordiamo che sotto il cofano della Jeep Grand Cherokee L Limited 2021 c’è il Pentastar V6 da 3.6 litri con tecnologia Engine Start/Stop (ESS) in grado di sviluppare 294 CV di potenza e 348 nm di coppia massima ed è abbinato a una trasmissione automatica a 8 velocità e a un doppio terminale di scarico.

La produzione del nuovo SUV inizierà il mese prossimo mentre i primi esemplari arriveranno nelle concessionarie statunitensi nel secondo trimestre di quest’anno.

