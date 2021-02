Ferrari SF90 Spider: un altro esemplare catturato in video senza camuffamento

La Ferrari SF90 Spider è attualmente la decappottabile più potente realizzata dalla casa automobilistica modenese. Questo perché racchiude al suo interno le stesse caratteristiche della versione Stradale.

Un esempio è il gruppo propulsore ibrido plug-in composto da un motore V8 biturbo da 4 litri e tre unità elettriche. Due di queste azionano le ruote anteriori mentre la terza supporta l’otto cilindri ogni qualvolta è necessario. Complessivamente, la SF90 Spider riesce a sviluppare una potenza di 1000 CV e 800 nm di coppia massima, sufficienti per posizionarsi allo stesso livello della SF90 Stradale.

Ferrari SF90 Spider: Maranello continua a testare esemplari su strada prima delle consegne

Secondo i dati ufficiali forniti dal marchio modenese, la open top impiega soli 2,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 340 km/h. Oltre a questi numeri, la spider stupisce per il suo aspetto estetico. Dato che le prime consegne sono previste per il secondo trimestre del 2021, è difficile avvistare per strada una Ferrari SF90 Spider.

Lo youtuber Varryx ha avuto però la possibilità di catturare in video un esemplare giallo della vettura e di scoprire anche come viaggia in modalità full electric. Ciò è possibile grazie alla batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni che consente alla spider di percorrere fino a 25 km senza produrre emissioni e utilizzando esclusivamente i tre motori elettrici.

