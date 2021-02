Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In è il punto di partenza dell’elettrificazione della gamma

La gamma Citroën presente in Italia è costituita da un’offerta elettrificata adatta a moltissimi utenti ed è ispirata dall’utilizzo e dalle esigenze dei suoi clienti. La casa automobilistica francese punta tutto sulla transizione energetica, ampliando l’offerta di veicoli a basse emissioni in ogni segmento.

Con l’arrivo sul mercato della Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In, il marchio di Stellantis segna il passaggio a una line-up di veicoli ampliata che si arricchirà velocemente di modelli 100% elettrici e ibridi plug-in, oltre a proporre auto con propulsori endotermici performanti ed efficienti.

Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In: questa vettura ha avviato i piani di elettrificazione della gamma del brand francese

La C5 Aircross Hybrid Plug-In è il primo PHEV di Citroën del piano Core Model Strategy che porterà ad avere, entro il 2023, l’80% della gamma costituita da vetture elettrificate. Questa percentuale è destinata a passare al 100% nel 2025.

A partire dal SUV ibrido plug-in, tutti i nuovi modelli lanciati dalla casa automobilistica francese disporranno di una versione elettrificata. Ciò dimostra l’impegno del brand di proseguire con la sua transizione energetica.

La nuova C5 Aircross Hybrid Plug-In giunge sul mercato come un veicolo destinato ai clienti che desiderano beneficiare del meglio di entrambe le motorizzazioni. Ad esempio, è possibile sfruttare il motore 100% elettrico per accedere alle ZTL e per effettuare i tragitti quotidiani mentre il propulsore a combustione interna consente di spostarsi più a lungo senza avere paura della poca autonomia.

Con questa offerta di mobilità elettrificata estesa, Citroën soddisfa le esigenze di tutti quei consumatori che sono alla ricerca di una mobilità sostenibile senza rinunciare a nulla. Ovviamente, la nuova Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In si rivolge sia ai privati che alle aziende, così come i futuri modelli elettrificati.

