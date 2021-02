Comauto Sport premiata come miglior concessionario Jeep in Spagna nel 2020

Il 26 gennaio Miguel Sánchez, manager di Comauto Sport, ha ricevuto dalle mani di Alberto de Aza, CEO in Spagna del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles, il premio che riconosce la concessione di Castellón come la migliore del paese lo scorso anno per il marchio Jeep.

Per il quarto anno di fila Fiat Chrysler premia Comauto Sport come migliore concessionario di Jeep in Spagna

Oltre alle buone cifre raggiunte, nel corso del 2020, Comauto Sport ha lanciato varie azioni come il Jeep Summer Camp durante l’estate o la partecipazione al Campionato Spagnolo Energie Alternative con la registrazione di un massimo di tre Jeep 4xe Plug-in in l’ Eco Rally della Comunità Valenciana.

Questo è il quarto anno consecutivo che Comauto Sport riceve il riconoscimento di FCA come miglior dealer nazionale. Le prime due volte sono state con Fiat Professional, mentre lo scorso anno la concessionaria è stata eletta come migliore dealer tutti i marchi del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles in Spagna.

