Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2022: alcune concessionarie hanno aperto le prenotazioni

Jeep prevede di svelare molto presto i nuovi Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer appartenenti alla generazione WS. Potrebbe trattarsi del più grande lancio previsto quest’anno da parte di Stellantis. I due veicoli arriveranno sul mercato con l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza premium grazie alle varie caratteristiche presenti a bordo.

Prendendo in considerazione le ultime informazioni e foto spia trapelate su Internet, la nuova gamma sarà costituita da modelli capaci, innovativi, tecnologici e dal design premium. Tutto è iniziato con il debutto a settembre del Jeep Grand Wagoneer Concept che ha mostrato ciò che la casa automobilistica statunitense ha in serbo.

Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer: alcuni showroom statunitensi hanno creato dei siti Web in cui raccogliere prenotazioni

Con questi due veicoli, il marchio di Stellantis sta cercando di riportare in vita i ricordi della generazione SJ che ha dato inizio al segmento dei 4×4 lussuosi. Mentre Jeep si prepara ad avviare l’assemblaggio dei nuovi Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer nello stabilimento di Warren, le concessionarie statunitensi stanno già iniziando ad accettare le prime prenotazioni, secondo quanto affermato da Mopar Insiders.

Uno di questi showroom ha creato un elenco dedicato alle prenotazioni sul proprio sito Web per coloro che desiderano essere tra i primi a mettersi al volante dei due SUV top di gamma. Oltre a questo, ci sono tantissime altre concessionarie Jeep che hanno creato appositamente dei siti Web dove prenotare.

La maggior parte degli showroom sembra trovarsi nelle zone in cui i Wagoneer e Grand Wagoneer originali hanno avuto successo come ad esempio Colorado, Minnesota e Michigan. In base alle ultime indiscrezioni emerse in rete, il Jeep Wagoneer 2022 dovrebbe partire ad un prezzo di 50.000 dollari (41.412 euro) negli Stati Uniti mentre il top di gamma Jeep Grand Wagoneer 2022 potrebbe iniziare da 100.000 dollari (82.824 euro).

