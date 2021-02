Dodge: SRT “non sta andando da nessuna parte”

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato la notizia che secondo alcune autorevoli fonti il marchio SRT ad alte prestazioni di Stellantis era stato “sciolto”, citando tutti la stessa dichiarazione di una portavoce di Stellantis e le indiscrezioni riportate da Moparinsiders.com. La dichiarazione affermava che “Tutti gli elementi fondamentali del team di ingegneri delle prestazioni SRT sono stati integrati nell’organizzazione ingegneristica globale della nostra azienda”. Tuttavia, nelle scorse ore alcuni media americani hanno parlato con un portavoce di Stellantis che ha assicurato che SRT “non sta andando da nessuna parte” e che ” i suoi dipendenti stanno facendo fondamentalmente gli stessi lavori di prima”.

Il rapporto originale di Mopar Insiders continuava affermando che “Questa azione avrà il vantaggio bidirezionale di garantire che SRT dei nostri marchi e le offerte di prodotti incentrati sulle prestazioni continuino a soddisfare i più elevati standard di qualità e le aspettative, fornendo al contempo gli insegnamenti chiave dagli sport motoristici. e altre applicazioni tecnologiche ad alte prestazioni in un mix più ampio di linee di prodotti della nostra azienda “.

Questa affermazione può essere interpretata in molti modi. “Integrato nell’organizzazione ingegneristica globale della nostra azienda” potrebbe semplicemente significare che un gruppo SRT ancora intatto ora si inserisce in un gruppo Stellantis più grande in un modo leggermente diverso, oppure potrebbe significare che questi ingegneri SRT non lavorano più solo tra loro.

Nello stesso respiro, “[SRT condividerà] gli insegnamenti chiave dagli sport motoristici e da altre applicazioni tecnologiche ad alte prestazioni attraverso un più ampio mix di linee di prodotti della nostra azienda”. Questo dunque potrebbe indicare che il gruppo non si occupa più solo di ingegneria delle prestazioni per i prodotti SRT, ma ha maggiori responsabilità.

Quindi SRT è ancora con noi, i prodotti sviluppati da SRT saranno ancora rilasciati per il prossimo futuro e gli ingegneri del gruppo stanno ancora facendo praticamente la stessa cosa. Quello che è successo è che gli ingegneri SRT sono ora pronti a diffondere la loro esperienza intorno alla neonata Stellantis. È un cambiamento organizzativo, non un cambiamento nella prospettiva di SRT o nel suo effetto sul prodotto dell’azienda.

Il portavoce di Stellantis ha anche sottolineato che gli ingegneri SRT lavorano già su prodotti al di fuori della gamma Dodge, come Jeep Cherokee Trackhawk, Ram TRX e Jeep Wrangler 392, quindi non sta cambiando molto rispetto a prima. Quindi i fan di SRT possono state tranquilli. Il gruppo potrebbe aver assistito a qualche riorganizzazione, ma comunque il marchio rimane esattamente dove sta adesso.

Ti potrebbe interessare: Dodge Ram SRT-10 Commemorative Edition: uno dei soli 200 esemplari prodotti è in vendita

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI