Dodge Ram SRT-10 Commemorative Edition: uno dei soli 200 esemplari prodotti è in vendita

Con il model year 2005, Dodge ha lanciato la Commemorative Edition del Dodge Ram SRT-10, prodotta complessivamente in soli 200 esemplari. Il 171º, con carrozzeria bianca e strisce da corsa blu, è disponibile all’acquisto e si trova attualmente in Florida.

Questo particolare Ram SRT-10 viene offerto con tutte le documentazioni e ha percorso 19.312 km. Il telaio n°3D7HA16H25G858971 è dotato di una copertura del cassone in fibra di vetro originale con uno spoiler integrato e cerchi lucidi in stile Viper.

Dodge Ram SRT-10 Commemorative Edition: il 171° esemplare prodotto è stato messo all’asta

Il Dodge Ram SRT-10 Commemorative Edition è disponibile su Bring A Trailer tramite un’asta online e viene fornito con pneumatici Toyo Proxes S/T 305/40 R22 montati da due anni. Secondo la descrizione dell’annuncio di vendita, il pick-up ad alte prestazioni viene fornito con la brochure originale SRT, oltre ad ammortizzatori Bilstein e pinze freno verniciate di rosso.

A gennaio di quest’anno è stato eseguito il cambio del liquido dei freni in modo da avere una maggiore tranquillità, soprattutto perché sotto il cofano è presente un motore V10 realizzato interamente in alluminio capace di sviluppare una potenza di 500 CV.

Il venditore ha revisionato il propulsore da 8.3 litri a gennaio 2021 e inoltre sono stati fatti cambio di olio e batteria e manutenzione al sistema di iniezione del carburante. Anche i montanti del cofano sono stati sostituiti.

Tra le altre caratteristiche troviamo degli assali Dana 60 con differenziale a slittamento limitato e una trasmissione manuale Tremec T-56. Il motore di origine Viper, utilizzato per questo Dodge Ram SRT-10 Commemorative Edition, è in grado di offrire una coppia massima di 712 nm e gli consente di accelerare da 0 a 96 km/h in meno di 5 secondi e di raggiungere una velocità massima superiore ai 248 km/h.

