Ti piacerebbe lavorare con l’auto o in un settore attinente l’auto? L’Anas cerca ingegneri per le smart road. Utile, specie in epoca di disoccupazione crescente. Non un paio, ma 20 ingegneri. Infatti, l’Anas (Gruppo FS Italiane) ha avviato un percorso per potenziare alcuni settori strategici legati alle tecnologie Smart Road. In ottica mobilità elettrica lungo la rete. Occhio: contratto a tempo indeterminato. Tra i requisiti essenziali è necessario aver maturato un’esperienza di almeno 5 anni nelle mansioni richieste

Anas cerca ingegneri per le smart road: qual compiti

Ma cosa cerca più esattamente l’Anas? Il profilo Smart Road dovrà:

espletare attività relative ai livelli di progettazione,

curare gli studi di fattibilità e prefattibilità,

assicurare supporto specialistico nella progettazione dei nuovi sistemi di strade intelligenti,

svolgere gli adempimenti tecnico-amministrativi propedeutici al finanziamento, all’appalto e all’esecuzione degli interventi,

supportare il responsabile Smart Road nell’infrastrutture tecnologica delle rete e degli impianti per la connettività delle infrastrutture.

Si tratta inoltre di assicurare l’implementazione di piattaforme abilitanti per lo sviluppo dell’infrastruttura fisica.

Seconda figura Anas: Energy Management

Per chi punta a lavorare nell’Energy Management, si dovrà:

fare promozione di progetti di efficientamento energetico,

assicurare il necessario supporto tecnico-normativo alle strutture aziendali centrali e territoriali,

migliorare l’uso razionale dell’energia prodotta e consumata dall’Anas.

Terza figura: Nuovi Sistemi Impiantistici: per gli interventi di manutenzione programmata e nuove opere degli impianti; e per curare gli studi di fattibilità e prefattibilità per nuovi impianti in galleria.

Altre info qui: domande entro il 29 marzo 2021. E comunque, nella sezione “Lavora con noi” c’è un career website attraverso il quale presentare la candidatura, inserire il tuo curriculum vitae ed effettuare successivi aggiornamenti. Insomma, se non è questa l’occasione giusta, ci saranno poi altre opportunità in futuro.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI