Peugeot aprirà uno stabilimento di assemblaggio di auto in Ghana

Il Ghana vedrà presto la famosa casa automobilistica Peugeot aprire un impianto di assemblaggio di veicoli nel paese. Lo afferma l’amministratore delegato di Silver Star Auto, l’unico distributore autorizzato di Peugeot in Ghana.

Il signor Asad Nazir afferma che i colloqui con le autorità competenti sono molto avanzati e che presto verrà fatto un annuncio ufficiale. Lo ha detto parlando ai media dopo il lancio virtuale globale del nuovissimo pick-up Peugeot Landtrek e il lancio della Peugeot 508 nel mercato ghanese.

“Certamente, vogliamo sostenere la lodevole politica del governo del progetto di assemblaggio di automobili. Ne stiamo decisamente parlando e in un futuro molto prossimo sarete tutti invitati a un annuncio molto importante. Ci stiamo sicuramente lavorando. Il giorno in cui avremo un’auto Peugeot assemblata in Ghana non è poi così lontano ”, ha detto.

Presentando la nuova 508, il Brands Manager di Peugeot, Delali Greenstock, ha affermato che l’auto è stata appositamente progettata per “competere nel mercato delle berline. Con il mercato delle berline, stiamo guardando alle grandi super berline e questo è specificamente ciò per cui questo veicolo è progettato per competere. Sarete d’accordo con me che questo è un veicolo spettacolare.”

