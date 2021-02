L’app MyCitroën permette di gestire la propria auto direttamente dallo smartphone

Citroën ha sviluppato un’applicazione chiamata MyCitroën che permette di accedere a diverse funzioni per facilitare l’utilizzo della propria vettura Citroën, direttamente dal proprio smartphone. Tramite questo applicativo è possibile visualizzare diverse informazioni riguardanti il proprio veicolo fra cui chilometraggio, libretto di manutenzione virtuale e piano di manutenzione personalizzato che avvisa delle successive scadenze.

L’app MyCitroën consente inoltre un punto di contatto diretto con la rete di servizi ufficiali e con Citroën Assistance, proponendo diverse funzioni utili per la vita di tutti i giorni come ad esempio la possibilità di fissare appuntamenti o richiedere assistenza tecnica.

MyCitroën: l’app consente di gestire la propria vettura direttamente dallo smartphone

Dopo aver scaricato l’applicazione sul proprio smartphone da App Store o Google Play Store, è necessario creare un nuovo account cliccando su Registrati. Una volta compilati i campi richiesti e confermati, si può procedere con l’attivazione dell’account aprendo l’email ricevuta da MyCitroën e premendo sull’apposito pulsante per l’attivazione.

Alla prima connessione, è necessario tappare su Connetti, inserire i dati dell’account, accettare i termini e condizioni d’uso e confermare. Per utilizzare i servizi offerti dall’app MyCitroën è necessario effettuare dei semplici passaggi finali: registrare la propria vettura inserendo il numero di telaio e il chilometraggio e connettere via Bluetooth il proprio smartphone al veicolo.

Come detto poco fa, l’applicazione consente di accedere a diverse feature molto interessanti come ad esempio la possibilità di prenotare un appuntamento. Basta cliccare sul pulsante Home Page, selezionare il comando prenota nella parte inferiore della schermata e infine scegliere un riparatore autorizzato direttamente sulla mappa.

Un’altra funzionalità molto utile è quella che consente di visualizzare i propri percorsi e i propri consumi. Scegliendo uno degli itinerari effettuati, è possibile visualizzare diverse informazioni sul viaggio come giorno, data, ora e tempo impegnato per ogni tratta.

Un’altra funzione permette di controllare la manutenzione del proprio veicolo. Basta cliccare su Manutenzioni, selezionare il servizio programmato in un determinato intervallo di tempo, vedere l’elenco degli interventi di manutenzione suggeriti e infine prenotare un appuntamento. Inoltre, l’applicazione consente di accedere ai servizi connessi e scoprire il proprio veicolo.

A questi servizi si aggiunge la possibilità di visualizzare direttamente sullo smartphone diverse altre informazioni tra cui il chilometraggio, la possibilità di localizzare il luogo in cui l’auto è parcheggiata e l’aggiornamento della cartografia e del computer di bordo.

Per i veicoli elettrici e ibridi plug-in, l’app MyCitroën offre altre funzioni esclusive come la programmazione della ricarica e il precondizionamento dell’abitacolo per massimizzare il piacere d’uso e utilizzare l’autonomia dei veicoli elettrificati della casa francese.

