Peugeot e Citroen: interessante novità in Polonia

I marchi Citroën e Peugeot hanno preparato un’offerta promozionale interessante per i loro clienti che possiedono auto di diversi anni. C’è anche una promozione invernale. Per gli utenti di vecchie auto Citroën e Peugeot, è stato creato un programma speciale AGE OFFER (Citroën) e PROMOTION OF THE AGE (Peugeot), che consentono una manutenzione professionale dell’auto a partire dai 4 anni e comportano costi sempre più bassi con l’aumento età del veicolo.

Questi programmi sono rivolti ai singoli clienti, così come alle imprese e ai professionisti. Informazioni dettagliate su questo argomento sono fornite dalle stazioni di servizio autorizzate Citroën e Peugeot.

Inoltre, vengono regolarmente preparate speciali promozioni stagionali per le auto di età superiore a 2 anni. La promozione del servizio invernale dura fino al 12 marzo 2021. Essa include, tra le altre: un’ispezione periodica per auto di due anni o più vecchie per PLN 649 e, dopo il suo completamento, 1 anno Citroen Assistance o Peugeot Assistance gratuitamente, Sconto del 15% sull’acquisto di fluidi operativi e parti come batterie, pastiglie e dischi dei freni e ammortizzatori possono essere acquistati a prezzi speciali.

