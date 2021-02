Una Jeep con Hemi V8 6.4 affronta una BMW M3 modificata | Video

È piuttosto raro assistere a una drag race fra una Jeep e una vecchia BMW M3. E ciò che ha fatto Hoonigan nell’ultima gara di accelerazione pubblicata su YouTube in cui ha messo a confronto questi due veicoli per scoprire il più veloce.

In fondo all’articolo trovate l’episodio n°69 della serie This vs That che porta in pista alcune delle più strane combinazioni di vetture mai viste. Se le due auto fossero di serie, sicuramente la BMW M3 riuscirebbe a vincere senza problemi.

Jeep: Hoonigan ha messo a confronto un esemplare con Hemi V8 da 6.4 litri contro una BMW M3 modificata

Tuttavia, i due veicoli in questione hanno ricevuto alcune modifiche da Hoonigan e in particolare uno scambio di motore. Sotto il cofano della Jeep è presente ovviamente un Hemi. Si tratta di un V8 da 6.4 litri in grado di sviluppare una potenza di 426 CV. In generale, le Jeep non vengono realizzate con la velocità in mente, soprattutto se l’assetto viene sollevato e la carrozzeria allargata. Purtroppo non abbiamo informazioni riguardanti le sue specifiche.

Anche la M3 E36 non dispone più del suo sei cilindri originale. Sotto il cofano è presente un propulsore LS1 con testate Edelbrock e due fori presenti sul cofano motore per i turbocompressori.

Complessivamente, la M3 modificata riesce a produrre la stessa potenza della Jeep con Hemi, anche se ovviamente è molto più adatta alle corse su strada. Per scoprire il vincitore della gara organizzata da Hoonigan, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI