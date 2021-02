Jeep Wrangler elettrica: il concept debutterà entro fine anno

Jeep sta cercando di sfruttare il successo ottenuto dallo spot pubblicitario dedicato al Super Bowl con un nuovo video pubblicato su YouTube chiamato The Road Ahead. Realizzato per celebrare l’80º anniversario del marchio automobilistico statunitense e fornire uno sguardo al futuro, The Road Ahead mette in evidenza la nuova Grand Cherokee L a sette posti, la Wrangler 4xe ibrida plug-in e il concept Wagoneer.

Recentemente, Christian Meunier – presidente di Jeep Global – ha dichiarato che tutti i modelli Jeep futuri avranno un’opzione elettrificata e porteranno la tecnologia green e il 4×4 a un livello successivo. Non è finita qui poiché il marchio di Stellantis prevede di svelare, in occasione dell’Easter Jeep Safari di quest’anno, la Jeep Wrangler elettrica sotto forma di concept.

Jeep Wrangler elettrica: il concept sarà presentato durante l’Easter Jeep Safari di quest’anno

Al momento non conosciamo i dettagli proposti dal fuoristrada a zero emissioni ma il teaser mostra che la concept car sarà immediatamente riconoscibile. Tuttavia, ci saranno alcune modifiche tra cui una griglia a sette barre completamente chiusa e un pacco batterie suddiviso in tre diverse sezioni.

Jeep ha mostrato anche le stazioni di ricarica solare che verranno utilizzate per ricaricare i modelli elettrificati del brand. Queste verranno installate a Moab (Utah) e Rubicon Trail (California). La stessa clip evidenzia il sistema Hands-Free Active Driving Assist progettato da Jeep che sarà disponibile entro la fine dell’anno. Si tratta di un sistema di guida semi-autonoma di Livello 2 che debutterà sulla Grand Cherokee L, permettendo di guidare a mani libere a qualsiasi velocità.

La casa automobilistica statunitense ha incluso inoltre alcuni suggerimenti sul nuovo Grand Wagoneer. Non sono stati rivelati molti dettagli in merito ma l’azienda ha affermato che gli acquirenti potranno aspettarsi un livello di servizio al cliente senza precedenti sin dal primo momento e durante l’intera esperienza di proprietà.

Sappiamo che il Jeep Grand Wagoneer arriverà sul mercato come un vero SUV di lusso, posizionandosi allo stesso livello di Cadillac Escalade e Lincoln Navigator. A differenza di questi ultimi, però, il Grand Wagoneer sarà venduto attraverso le concessionarie tradizionali e questo potrebbe creare un divario di esperienza del cliente.

Per garantire un certo posizionamento da parte della società, ci saranno dei rivenditori certificati che dovrebbero fornire servizi, esperienza di vendita e supporto di prima categoria.

