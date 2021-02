Jeep Wrangler JL: le mezze porte ora sono disponibili come optional

Le generazioni precedenti della Jeep Wrangler sono state offerte sempre con la possibilità di sostituire le portiere standard con le mezze porte. Per l’attuale generazione JL, invece, abbiamo avuto un piccolo assaggio soltanto con la 392 Concept.

Nelle scorse ore, però, la casa automobilistica statunitense ha confermato di iniziare ad offrire le mezze porte come optional per l’iconico fuoristrada. Queste particolari portiere permettono di rimuovere la metà superiore, migliorando la sensazione di “aria aperta” che viene fornita con la capote.

Jeep Wrangler JL: le mezze porte ora vengono offerte come optional negli Stati Uniti

Il marchio di Stellantis propone due versioni chiamate Base e Premium con sezioni superiori diverse per ciascuna. La prima sembra utilizzare un tipo di vinile mentre la seconda prevede l’uso di un tessuto più raffinato. Da sottolineare che queste opzioni non sono così economiche in quanto prevedono un prezzo di partenza di 2350 dollari (1935 euro) sulla Jeep Wrangler a due porte e da 3995 dollari (3290 euro) su quella a quattro porte.

A parte il prezzo, ci sono altri contro da tenere in considerazione e quello più ovvio è l’assenza di finestrini. Infatti, optando per le mezze porte, si perderà il comfort dato dagli alzacristalli avvolgibili. Inoltre, sembra che tale opzione sia limitata a determinate colorazioni disponibili nella palette colori della Jeep Wrangler JL.

Nonostante condivida numerosissime caratteristiche con la sorella minore, il Gladiator pare che al momento non otterrà le mezze porte. Qualcosa però potrebbe cambiare in futuro. Il lato positivo è che ci sono alcuni vantaggi oltre alla maggiore apertura in quanto permettono di aggiungere alcune opzioni altrimenti non associabili.

Inoltre, le normali portiere sono ancora incluse con l’auto e quindi possono essere sostituite in caso di non soddisfazione. Dato che sono già presenti nel configuratore online della Jeep Wrangler JL, sicuramente i primi esemplari saranno visibili sulle strade statunitensi. Non sappiamo al momento se la casa automobilistica di Stellantis porterà questa opzione anche in Italia.

