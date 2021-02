Opel, uno dei marchi di PSA, ha introdotto il nuovo linguaggio di design e la nuova identità aziendale che utilizza nei suoi modelli. Il marchio tedesco sta passando a un’identità di marca semplice e moderna. Questo può essere notato con le nuove Mokka e Crossland. Elementi quali “Visor” e “Pure Panel” inclusi nel modello rappresentano la nuova identità della casa tedesca che fa parte del gruppo Stellantis.

A proposito di ciò il direttore generale di Opel Turchia Alpagut Girgin ha dichiarato: “Viviamo in un periodo in cui siamo arrivati ​​a semplificare noi e la nostra essenza. I nostri clienti si troveranno di fronte a un marchio più moderno dal 2021.” Affermando che Opel continuerà a offrire opzioni di motori diesel nei prossimi anni, Girgin ha sottolineato che in futuro ci sarà una transizione dai motori diesel ai motori ibridi leggeri, ma questa transizione sarà assai graduale.

Il direttore generale di Opel Turchia Alpagut Girgin, ha anche confermato che in futuro la sua azienda punterà forte sui SUV visto che ormai è questo il tipo di auto maggiormente ricercato dai clienti di tutto il mondo e dunque in futuro una Opel su due sarà un SUV.

Riferendosi alla carenza di chip nella produzione automobilistica globale, Girgin ha dichiarato: “Riteniamo che vedremo l’effetto dell’offerta di chip nel secondo trimestre dell’anno, PSA ha stabilito una catena di fornitura speciale. Non ci sono problemi nel piano di produzione”. ha concluso il dirigente di Opel.

