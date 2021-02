Opel Grandland X PHEV protagonista in uno spot pubblicitario con Mika

Opel sostiene che l’Opel Grandland X unisce stile, sportività ed alta efficienza. Abbiamo di fronte un veicolo ibrido plug-in che assicura le stesse caratteristiche ed esperienza di guida di modelli molto più costosi.

Il Grandland X è equipaggiato da un gruppo propulsore ibrido in grado di sviluppare una potenza di 300 CV e gli permette di scattare da 0 a 100 km/h in 7 secondi. Non manca neanche la trazione integrale elettrica.

Opel Grandland X: la versione ibrida plug-in protagonista in una campagna pubblicitaria con l’ambasciatore Mika

Il SUV è in comunicazione nel mese di febbraio con una nuova creatività che vede il coinvolgimento del testimonial Mika. Lo spot racconta un nuovo passo della rivoluzione elettrica della casa automobilistica tedesca, sottolineando il concetto di libertà alla guida ed evidenziando la facilità del passaggio da benzina a elettrico quando si vuole.

Il marchio di Stellantis afferma che la sua tecnologia è all’avanguardia, con un veicolo capace di offrire libertà ed emozione e di essere guidato anche in full electric senza produrre emissioni di CO2. Le doti dinamiche e off-road dell’Opel Grandland X si alternano ai primi piani su Mika, ambasciatore della transizione elettrica di Opel.

La promozione riguarda l’intera gamma del veicolo (quindi anche le versioni benzina e diesel) che parte da 18.900 euro in Italia grazie agli incentivi stradali. Questo spot è stato realizzato dall’agenzia McCann e prosegue il racconto elettrico di Opel nel solco dello storytelling di Corsa-e e Mokka-e, entrambe completamente elettriche.

