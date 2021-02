Nuova Fiat Punto: anche dalla Germania arrivano conferme

Dopo tre generazioni di Fiat Punto nel 2018 è arrivato l’addio del celebre modello che in quell’anno ha smesso di essere prodotto a Melfi. La generazione numero 3 è stata particolarmente apprezzata dai clienti tanto da rimanere sul mercato per ben 14 anni fino a quando la Fiat ha deciso di staccare la spina. Un successore pianificato è stato realizzato solo in Brasile ed è arrivato sul mercato lì con il nome di Fiat Argo. Dopo la mega fusione tra FCA e PSA, si è sparsa la voce del ritorno sul mercato di una nuova Fiat Punto.

Anche dalla Germania arrivano in proposito conferme. Auto Bild infatti ricorda che in Stellantis è disponibile la piattaforma giusta. Il celebre magazine tedesco ha anche abbozzato il design della possibile nuova edizione al computer. La base per la nuova Fiat Punto numero quattro sarebbe la piattaforma CMP di PSA, su cui si basano anche Opel Corsa e Peugeot 208.

La Nuova Fiat Punto adotterebbe le loro dimensioni di ben quattro metri di lunghezza, ma avrebbe il proprio inconfondibile design. Il render ipotizzato da Auto Bild per il frontale della nuova Punto prende spunto dal lifting di Fiat Tipo. Come con i suoi due fratelli, i fari alogeni dovrebbero essere utilizzati almeno nelle linee di equipaggiamento inferiori. Soprattutto perché la Fiat è considerata sotto Opel e Peugeot come livello di brand in Stellantis.

La nuova Fiat Punto potrebbe ereditare da Opel Corsa e Peugeot 208 anche i motori. Dunque nella sua futura gamma dovrebbero trovare spazio motori a tre cilindri a benzina e quattro cilindri diesel con potenza tra 75 ei 130 CV. Grazie alla piattaforma E-CMP potrebbe essere offerta anche una nuova Punto con trazione elettrica da 136 CV. Il posizionamento del marchio menzionato nel gruppo Stellantis potrebbe significare alcuni materiali più semplici all’interno. Ma il prezzo potrebbe essere anche inferiore a Corsa (da 14.415 euro) e 208 (da 15.490 euro). Il luogo prescelto per la sua produzione dovrebbe essere lo stabilimento di Tychy in Polonia.

