Jeep Gladiator Rubicon: ecco il progetto digitale di Prior Design

Negli Stati Uniti ci sono diversi progetti aftermarket in cui il nuovo Jeep Gladiator è protagonista. In Europa, invece, ci sono pochi progetti che riguardano il pick-up di medie dimensioni in quanto viene proposta in molti paesi. Ciò però non ha impedito a un tuner tedesco di immaginare un Gladiator con diversi aggiornamenti, a partire dagli pneumatici adatti ai terreni fangosi.

In particolare, Prior Design ha installato caratteristiche come parafanghi più ampi, sospensioni sollevate con ammortizzatori a serbatoio, cerchi Grid Off-Road e le gomme succitate. A giudicare dal video presente in fondo all’articolo, il Jeep Gladiator 2021 ipotizzato dalla società di tuning sembra molto più imponente rispetto al modello originale.

Jeep Gladiator: Prior Design ipotizza una versione ampiamente modificata

Troviamo inoltre distanziatori ad ogni angolo, doppi gradini su entrambi i lati, una bar sportiva verniciata, una bull bar e due ruote di scorta a grandezza naturale nel cassone. Analizzando attentamente il progetto, possiamo vedere anche un verricello situato appena sotto il paraurti anteriore e delle luci ausiliarie sul paraurti anteriore, due sul tetto e altre due sul manubrio sportivo. Il tocco finale è caratterizzato da un particolare cofano motore a cupola con estrattori di calore posti su entrambi i lati.

Parlando di potenza, non ci sono cambiamenti. Jeep offre il Gladiator in Europa esclusivamente con il motore EcoDiesel V6 da 3 litri che sviluppa una potenza di 264 CV e 600 nm di coppia massima. In confronto, negli Stati Uniti il pick-up è disponibile anche con il Pentastar V6 da 3.6 litri.

A differenza della versione Rubicon raffigurata da Prior Design nel filmato, il Jeep Gladiator viene venduto in Europa nelle versioni Sport, Overland e Launch Edition. Per scoprire maggiori informazioni sul progetto digitale, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

