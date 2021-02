Ram 1500 e Chrysler Pacifica conquistano tre importanti premi in Canada

Il Ram 1500 2021 è riuscito a conquistare un altro importante premio nel segmento dei pick-up grazie a autoTRADER.ca. Il concorso creato da autoTRADER.ca è fra i più completi presenti in Canada, con una giuria composto da oltre 20 giornalisti automobilistici di tutto il paese che mettono alla prova tantissimi veicoli seguendo 12 criteri diversi.

In particolare, il 1500 2021 è stato nominato Best Full-Size Truck e Best Overall Truck per il secondo anno consecutivo. Nonostante i tanti modelli presenti sul mercato statunitense, il pick-up di quinta generazione continua a dominare il segmento grazie a tecnologia, design, funzionalità e valore.

Ram 1500 e Chrysler Pacifica: i due veicoli di Stellantis hanno conquistato i guidici di autoTRADER.ca

Jodi Lai, editor-in-chief di AutoTRADER.ca, ha detto: “Il fatto che la nostra giuria abbia votato il Ram 1500 come vincitore in queste due categorie per due anni consecutivi è un risultato molto importante, soprattutto perché il segmento dei pick-up da mezza tonnellata diventa sempre più competitivo. I nostri esperti sono rimasti colpiti dall’enorme varietà di propulsori e varianti offerti dal 1500, insieme al suo stile audace, agli interni lussuosi e alle caratteristiche intelligenti che aiutano il veicolo a lavorare così duramente per i canadesi“.

Il Ram 1500 2021 non è stato l’unico veicolo dell’ampia gamma di Stellantis ad essere premiato da autoTRADER.ca. Anche la Chrysler Pacifica 2021 (venduta nel mercato canadese come Grand Caravan) ha conquistato il premio Best Minivan nella sua categoria per il secondo anno consecutivo.

In merito a questo veicolo, Lai ha detto: “Il Grand Caravan è un punto fermo sulle nostre strade per chiunque abbia bisogno di spazio per trasportare molte persone o cose. Anche dopo la sua recente trasformazione, la nostra giuria di esperti automobilistici continua a essere colpita dalla praticità e dal valore che offre ai canadesi. La Pacifica alza anche il livello per il segmento dei minivan con il suo stile eccellente, caratteristiche adatte alle famiglie e varie opzioni di propulsione. Ci piace anche che sia costruito localmente“.

