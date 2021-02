Nuove Citroën C4 ed e-C4 presentate online in Germania tramite una diretta streaming

Ieri, oggi e domani (12-13-14 febbraio 2021), Citroën ha pensato di tenere un evento in streaming della durata di tre giorni dedicato alle nuove Citroën C4 ed e-C4. In questo modo, tutti gli interessati ai due veicoli possono scoprire le loro caratteristiche in maniera dettagliata.

Non è richiesta alcuna registrazione, non c’è un programma fisso ed è possibile partecipare in qualsiasi momento. L’evento consiste in un totale di 20 ore di streaming suddivise in tre giorni. Oggi e domani è possibile seguire la diretta dalle 12:00 fino alle 20:00. Questo rende il C4 Online Live Show il più lungo evento della casa automobilistica francese che abbia mai tenuto su Facebook.

Nuove Citroën C4 ed e-C4: tre giorni di diretta streaming per scoprire tutte le caratteristiche

In ciascuno dei tre giorni ci saranno sempre live di 30/40 minuti, seguite da una breve pausa. Non esiste un orario fisso di inizio e fine per ogni live in quanto tutto dipende dalle domande fatte dalle persone. Durante ogni presentazione è possibile porre domande tramite l’apposita funzione di chat.

Grégory Fiorio, Head of Marketing di Citroën Germania, ha detto: “Con questo evento dal vivo vogliamo presentare le nuove Citroën C4 ed e-C4 ai nostri clienti e amici del marchio anche nei momenti di blocco, senza che nessuno debba lasciare la propria casa. Quindi portiamo lo showroom dal cliente. Con questo evento live, sottolineiamo nuovamente la nostra intenzione di creare un’esperienza ancora più digitale per il cliente dopo l’introduzione dei nostri store online di successo, perché chiunque sia convinto del veicolo dopo il live streaming può ordinarlo direttamente tramite citroen.de“.

Scott Wiltgen, responsabile della pubblicità di Citroën Germania, ha invece dichiarato: “La nuova C4 è un’auto molto speciale con un design unico e dotata della tecnologia più recente. La presentazione del veicolo digitale è l’inizio di una campagna di lancio digitale con spot e pubblicità su Facebook e Instagram, YouTube e le piattaforme video delle emittenti televisive. Una campagna a 360° che inizierà ad aprile in una seconda fase, in cui generiamo ulteriore consapevolezza con una grande campagna TV e collaborazioni su riviste automobilistiche. È così che vogliamo attirare l’attenzione che merita il nostro nuovo modello compatto“.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI