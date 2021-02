Nuova Jeep Grand Cherokee Trackhawk potrebbe essere elettrificata

Christian Meunier, capo di Jeep Global, ha rivelato che le versioni top di gamma SRT e Trackhawk della Jeep Grand Cherokee di quinta generazione potrebbero utilizzare dei propulsori ibridi ad alte prestazioni.

Al momento non abbiamo ancora nessuna conferma ufficiale se il V8 sarà ritirato dal mercato a causa delle emissioni ma l’attuale Hemi sovralimentato da 6.2 litri, utilizzato sui modelli Jeep e Dodge, potrebbe avere le ore contate. Durante un’intervista con i giornalisti australiani, Meunier ha chiarito che l’elettrificazione offre un accesso illimitato alle performance e che la società sta valutando diversi piani e idee per i suoi modelli di punta.

Nuova Jeep Grand Cherokee Trackhawk: la quinta generazione potrebbe adottare un gruppo propulsore ibrido

“Ci sono così tante cose che possiamo fare con l’elettrificazione: è un nuovo mondo che si sta aprendo per noi. L’elettrificazione non è noiosa ma eccitante. Non posso darti più dettagli su questo ma penso che il cielo sia il limite con l’elettrificazione. Possiamo fare molte cose diverse e cose davvero eccitanti che incontrerebbero il DNA Jeep ad alte prestazioni, se capisci cosa intendo. Ci sono molti piani e idee diversi in cantiere”, ha commentato il dirigente.

Alla fine della giornata penso che questi prodotti molto speciali facciano parte del DNA di Jeep e continueremo a farlo. Lo faremo allo stesso modo? Forse sì, forse no. È una Trackhawk, è una SRT, è qualcos’altro? Non lo so ancora. Lo so, ma non posso dire niente! Penso che con l’elettrificazione ci sia accesso illimitato alle prestazioni”, ha affermato Meunier.

Mentre ormai non è più possibile fare affidamento sui motori diesel, il propulsore Hemi V8 da 5.7 litri a benzina è stato già confermato per la nuova Jeep Grand Cherokee. È previsto l’arrivo anche di un propulsore ibrido composto da due motori elettrici e un quattro cilindri turbo che proporrà delle capacità di traino simili a quelle di un V8. Questa versione sarà venduta come Jeep Grand Cherokee 4xe.

A questo punto tutti si chiedono come e quando Stellantis applicherà l’elettrificazione ai modelli top di gamma SRT e Trackhawk. Molto probabilmente, la casa automobilistica americana potrebbe puntare su un Hemi V8 5.7 elettrificato. L’attuale Grand Cherokee SRT è equipaggiata da un V8 aspirato da 6.4 litri che produce 468 CV e 624 nm mentre la Trackhawk dispone di un V8 sovralimentato da 6.2 litri che eroga 710 CV e 868 nm.

