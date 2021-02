Ecco come potrebbe essere il Jeep Renegade Pickup

In diversi media internazionali una voce si è diffusa con forza: Jeep starebbe analizzando la produzione di un pick-up basato sul Renegade. Consultato dal sito specializzato Carsale, il nuovo presidente del marchio a livello globale, Christian Meunier, ha detto: “Tutto è possibile”.

Meunier non ha in alcun modo confermato il progetto, ma ha lasciato una finestra aperta per iniziare a immaginare come sarebbe questo modello una volta raggiunto la produzione in serie, se Jeep avesse finalmente il coraggio di svilupparlo. Come sempre accade in questi casi, ovviamente, in tanti provano ad immaginare come sarà questo modello sotto forma di rendering, proiezione o teaser. Ed è quello che ha fatto il designer KDesign.

In questi disegni non ufficiali (Jeep non aveva assolutamente nulla a che fare con loro) un pickup compatto è visto esattamente come Jeep Renegade dal settore anteriore al montante posteriore, dove la parte posteriore del SUV compatto viene sostituita con un cassone di carico.

Se questa idea verrà realizzata, Jeep Renegade pickup condividerebbe la sua piattaforma con la Fiat Toro. Jeep e Fiat condividono piattaforme in segmenti diversi, in quanto fanno parte dello stesso gruppo (FCA, che ora si è fusa con PSA e ha formato Stellantis).

Questo modello, di cui non si hanno ancora informazioni ufficiali, potrebbe essere prodotto in Brasile e arrivare anche in Argentina per competere nel segmento di Fiat Toro, con il Renault Duster Oroch e le future Ford Maverick e Volkswagen Tarok , tra gli altri pick-up compatti.

