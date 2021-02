Dodge Challenger SRT Demon mostra il suo potenziale in pista | Video

Sappiamo che la Dodge Challenger SRT Demon è la versione più estrema annunciata fino ad ora nella gamma della muscle car. E, considerando i dati ufficiali, dovrebbe essere più che capace di utilizzare il suo Hemi V8 sovralimentato per conquistare il primato nelle drag strip.

Il suo otto cilindri con compressore volumetrico da 2.7 litri permette alla vettura di raggiungere una potenza di 852 CV (con carburante a 100 ottani o superiore) per prestazioni davvero di alto livello. Parliamo di 2,7 secondi per scattare da 0 a 96 km/h e un quarto di miglio completato in 9,5 secondi a una velocità di 225,45 km/h.

Dodge Challenger SRT Demon: la moglie di una persona molto conosciuta fra gli appassionati di Mopar mostra le sue potenzialità

Sappiamo però che le condizioni della pista e le abilità del pilota al volante possono incidere parecchio sul risultato finale di una drag race. Il canale YouTube Drag Racing and Car Stuff ha recentemente immortalato in un video la moglie di una persona molto nota tra gli appassionati di Mopar mentre era al volante di una Challenger SRT Demon che riesce a completare diverse corse da 400 metri circa in soli 9 secondi.

Grazie al video possiamo vedere che la Demon non dispone del normale set di cerchi e pneumatici in quanto abbiamo dei cerchi aftermarket Weld e delle gomme Mickey Thompson ET Street R. Sicuramente sono delle caratteristiche molto utili per migliorare il risultato finale di una gara di accelerazione ma è anche vero che ci troviamo di fronte a un pilota esperto al volante.

Oltre alle numerose corse singole, la Dodge Challenger SRT Demon ha affrontato altre tre muscle car. La prima è una Dodge Charger, la seconda una Chevrolet Camaro blu e la terza una Ford Mustang bianca. Per scoprire maggiori informazioni sulla drag race, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

